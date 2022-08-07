Ізраїль погодився припинити вогонь по сектору Гази, палестинці мовчать, — ЗМІ

Єгипетські посередники запропонували укласти перемир'я увечері 7 серпня. Ізраїльські журналісти пишуть про відмову бойовиків "Ісламського джихаду" від такої ініціативи.

Ізраїль погодився на пропозицію Єгипту про припинення вогню в секторі Гази з гуманітарних міркувань. Про це повідомило джерело агентства Reuters у єгипетській службі безпеки.

Єгипетські посередники запропонували перемир'я в Газі, яке набуде чинності о 22:00 за місцевим часом. Каїр усе ще чекає на згоду палестинців, зазначили співрозмовники.

Очікується, що Єгипет оголосить про припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупуванням "Ісламський джихад" о 20:00, повідомила ізраїльська газета The Times of Israel.

[ + – ] ЦАХАЛ проводить військову операцію "На світанку"

Посередники в Каїрі пропонували 2 тимчасові інтервали для припинення вогню — о 6:00 ранку 8 серпня або о 3:00 у вівторок, 9 серпня.

Перемир'я між Ізраїлем і бойовиками "Ісламського джихаду" — що кажуть палестинці

Ізраїльський сайт Walla пише, що бойовики "Ісламського джихаду" не прийняли пропозицію Єгипту про мир.

Палестинські джерела підтвердили, що Каїр представив пропозицію про припинення вогню в Газі, яка має розпочатися увечері 8 серпня, повідомив телеканал Al Arabiya.

"Єгипет веде переговори з ізраїльською та палестинською сторонами про гуманітарне перемир'я в секторі Гази. Каїр зажадав від усіх сторін прояву стриманості, щоби справи не погіршилися", — сказав одне з джерел телеканалу.

[ + – ] Бойовики "Ісламського джихаду" не ухвалили пропозицію Єгипту про мир, пишуть ЗМІ

Арабський телеканал Al Jazeera повідомив, що контакти посередників щодо гуманітарного перемир'я в Газі не дали результатів, розмови про нього закінчилися 7 серпня на світанку.

Нагадаємо, що 5 серпня Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок військової операції "На світанку" проти терористів "Ісламського джихаду". ЦАХАЛ завдав удару по Газі бойовими літаками, загинув командир бригади "Аль-Кудс" Тайсір аль-Джабарі.

Увечері того ж дня "Ісламський джихад" випустив ракети по території Ізраїлю, системи ПРО "Залізний купол" перехопили ракети над Ашдодом.

Фокус раніше писав про загрозу Ізраїлю здійснити ракетний удар по Ірану, якщо Тегеран не згорне ядерну програму.