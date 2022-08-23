Стежив за ЗС РФ: оператор турів до Чорнобиля допомагав ЗСУ під час окупації Зони, – WaPo (відео)

Співробітники та гіди туристичної компанії "Чорнобиль Тур" перетворилися на справжню мережу інформаторів, які передавали дані про пересування російських військових.

Українська компанія "Чорнобиль Тур", що спеціалізується на туристичних поїздках до Зони відчуження, таємно допомагала ЗСУ під час окупації Чорнобиля. Про це пише видання Washington Post.

Російські військові захопили Чорнобильську АЕС першого дня повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Директор компанії Ярослав Ємельяненко та координаторка агентства Катерина Асламова могли спостерігати за тим, як танки окупантів, марковані літерою V, в'їжджають на територію Зони відчуження онлайн — вони мають віддалений доступ до камери відеоспостереження на контрольно-пропускному пункті.

"Перше, що зробили росіяни, проїхавши блокпост Чорнобиля, зняли український прапор і вимкнули всі камери", — розповіла журналістам Асламова. Однак окупанти не помітили маленьку камеру всередині будки, тож вона продовжувала працювати. Це дозволило Ємельяненко та його співробітниці підрахувати кількість та тип військової техніки, що проникла на територію Чорнобиля. Потік російських військових почав вичерпуватися лише через два дні.

Після цього директор компанії знайшов контакти в українській військовій розвідці та передав інформацію туди. Вони продовжували співпрацювати й надалі.

Ємельяненко та Асламова зв'язалися зі своїми гідами та співробітниками компанії, які опинилися на окупованій території. Так створили справжню мережу інформаторів, які збирали дані про ЗС РФ. За кілька днів камера на КПП перестала працювати з невідомої причини — можливо, в ній сіли батареї, або росіяни її таки помітили. Однак на цей момент інформацію вже передавали українці у Зоні відчуження. Співробітники "Чорнобиль Тур" продовжували рахувати кількість російської техніки та розповідати про напрямки її руху. Для того, щоб надіслати цю інформацію до Києва, люди були змушені виходити з мобільними телефонами в поле чи ліс, ризикуючи власним життям та безпекою.

Зі свого боку, команда "Чорнобиль Тур" могла повідомляти своїм співробітникам в окупації реальну інформацію про те, що відбувається в країні, оскільки росіяни давали людям неправдиві відомості про останні новини.

Окупанти утримували Чорнобильську АЕС протягом п'яти тижнів — до 31 березня. За 25 днів росіяни вбили дев'ятьох співробітників станції, п'ятьох людей викрали. Загарбники також вивезли звідти сотні комп'ютерів, дозиметри радіації, протипожежне обладнання та цінне програмне забезпечення.

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Нагадаємо, в "Енергоатомі" розповіли про ситуацію на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. У компанії заявили, що на станції може статися витік водню та розпилення радіоактивних речовин.