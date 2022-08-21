Є ризик витоку радіації: в "Енергоатомі" розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС

На станції може статися витік водню та розпилення радіоактивних речовин, заявили у компанії.

Запорізька атомна електростанція у тимчасово окупованому Енергодарі станом на 08:00 працювала з ризиком норм радіаційної та пожежної небезпеки. Вчора російські війська обстріляли перехід для персоналу зі спецкорпусів до енергоблоків, внаслідок чого об'єкт пошкоджений. Про це у неділю, 21 серпня, повідомила пресслужба компанії "Енергоатом".

"Станом на 08:00 21 серпня 2022 р. Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки… 20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакади), у будівлі вибиті вікна", — йдеться у повідомленні.

Також у компанії нагадали про останні дії російських сил щодо станції. Зокрема, 5 серпня Збройні сили РФ атакували Запорізьку АЕС, через що спрацював аварійний захист. В результаті один із трьох робочих енергоблоків відключено, пошкодження отримали азотно-киснева станція та допоміжний корпус. Наразі залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, залишається високою та пожежна небезпека, додали в "Енергоатомі".

Також 6 серпня внаслідок чергового обстрілу пошкодження отримали три датчики радіаційного моніторингу, 11 серпня окупанти обстріляли розташовану поряд пожежну частину, а 13 серпня пошкоджено розподільний пристрій.

У компанії нагадали, що українська держава закликає світ вжити заходів, щоб змусити РФ залишити територію АЕС та передати контроль над нею державі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти розміщують бойову техніку всередині енергоблоків Запорізької АЕС.

За словами експертів, війська РФ, обстрілюючи Запорізьку АЕС та погрожуючи зупинити роботу станції, намагаються спровокувати "фукусімський" сценарій на ядерному об'єкті.