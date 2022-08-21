Есть риск утечки радиации: в "Энергоатоме" рассказали о ситуации на Запорожской АЭС

На станции может произойти утечка водорода и распыление радиоактивных веществ, заявили в компании.

Запорожская атомная электростанция во временно оккупированном Энергодаре по состоянию на 08:00 работала с риском норм радиационной и пожарной опасности. Вчера российские войска обстреляли переход для персонала из спецкорпусов в энергоблоки, в результате чего объект был поврежден. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщила пресс-служба компании "Энергоатом".

"По состоянию на 08:00 21 августа 2022 г. Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности… 20 августа в результате обстрелов повреждений потерпела одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна", — говорится в сообщении.

Также в компании напомнили о последних действиях российских сил в отношении станции. В частности, 5 августа Вооруженные силы РФ атаковали Запорожскую АЭС, из-за чего сработала аварийная защита. В результате один из трех работающих энергоблоков был отключен, повреждения получили азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус. На данный момент остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, остается высокой и пожарная опасность, добавили в "Энергоатоме".

Также 6 августа в результате очередного обстрела повреждения получили три датчика радиационного мониторинга, 11 августа оккупанты обстреляли расположенную рядом пожарную часть, а 13 августа было повреждено распределительное устройство.

В компании напомнили, что украинское государство призывает мир предпринять меры, чтобы вынудить РФ покинуть территорию АЭС и передать контроль над ней государству.

Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты размещают боевую технику внутри энергоблоков Запорожской АЭС.

По словам экспертов, войска РФ, обстреливая Запорожскую АЭС и угрожая остановить работу станции, пытаются спровоцировать "фукусимский" сценарий" на ядерном объекте.