Следил за ВС РФ: оператор туров в Чернобыль помогал ВСУ во время оккупации Зоны, – WaPo (видео)

Сотрудники и гиды туристической компании "Чернобыль Тур" превратились в настоящую сеть информаторов, передававших данные о передвижениях российских военных.

Украинская компания "Чернобыль Тур", специализирующаяся на туристических поездках в Зону отчуждения, тайно помогала ВСУ во время оккупации Чернобыля. Об этом пишет издание Washington Post.

Российские военные захватили Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля. Директор компании Ярослав Емельяненко и координатор агентства Екатерина Асламова могли наблюдать за тем, как танки оккупантов, маркированные буквой V, въезжают на территорию Зоны отчуждения онлайн – у них есть удаленный доступ к камере видеонаблюдения на контрольно-пропускном пункте.

"Первое, что сделали россияне, проехав блокпост Чернобыля, — сняли украинский флаг и выключили все камеры", — рассказала журналистам Асламова. Однако оккупанты не заметили маленькую камеру внутри будки, поэтому она продолжала работать. Это позволило Емельяненко и его сотруднице подсчитать количество и тип военной техники, проникшей на территорию Чернобыля. Поток российских военных начал иссякать только спустя два дня.

После этого директор компании нашел контакты в украинской военной разведке и передал информацию туда. Они продолжали сотрудничать и в дальнейшем.

Емельяненко и Асламова связались со своими гидами и сотрудниками компании, оказавшимися на оккупированной территории. Таким образом была создана настоящая сеть информаторов, собиравших данные о ВС РФ. Через несколько дней камера на КПП перестала работать по неизвестной причине – возможно, в ней сели батарейки, или россияне ее все-таки заметили. Однако к этому моменту информацию уже передавали украинцы в Зоне отчуждения. Сотрудники "Чернобыль Тур" продолжали считать количество российской техники и рассказывать о направлениях ее движения. Для того, чтобы отправить эту информацию в Киев, люди были вынуждены выходить с мобильными телефонами в поле или лес, рискуя собственной жизнью и безопасностью.

В свою очередь, команда "Чернобыль Тур" могла сообщать своим сотрудникам в оккупации реальную информацию о происходящем в стране, так как россияне давали людям ложные сведения о последних новостях.

Оккупанты удерживали Чернобыльскую АЭС в течение пяти недель – до 31 марта. За 25 дней россияне убили девять сотрудников станции, пятерых людей похитили. Захватчики также вывезли оттуда сотни компьютеров, дозиметры радиации, противопожарное оборудование и ценное программное обеспечение.

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Напомним, в "Энергоатоме" рассказали о ситуации на захваченной россиянами Запорожской АЭС. В компании заявили, что на станции может произойти утечка водорода и распыление радиоактивных веществ.