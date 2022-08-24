Очікування та реальність: хваленому російському Т-90 не пощастило в Україні

Як справи у найсучаснішого російського танка в Україні? Фокус переклав новий текст експерта про пригоди Т-90 під час вторгнення в Україну.

Історично Росія залежить від застосування великої кількості бронетехніки на полі бою і за будь-якої можливості прагне модернізувати та оновлювати свій танковий парк.

Розробка та модернізація Т-90 залишалася важливим елементом цього процесу з моменту розпаду Радянського Союзу і до сьогодні, попри невдачі танка в Україні.

Фокус переклав новий текст Веслі Калпа, присвячений пригодам російського танка Т-90 в Україні.

Що за танк Т-90?

Росія представляє свій Т-90 як один із найсучасніших танків, що стоять сьогодні на озброєнні. Завдяки основній 125-мм гарматі 2А46М з автоматичною перезарядкою Т-90 у базовій комплектації має дальність стрільби 5 кілометрів і додатково оснащений 12,7-мм великокаліберним кулеметом КОРД та 7,62-мм кулеметом ПТКМ, спареним з пушкою.

Базова версія Т-90 з екіпажем з трьох людей запускається в рух 12-циліндровим 1000-міліметровим двигуном, що дозволяє їй розвивати швидкість 60 км/год по дорогах і 50 км/год по бездоріжжю.

Т-90 здатний вести вогонь удосконаленим протитанковим керованим ракетним комплексом 9М119 "Рефлекс", який призначений для ураження танків з динамічною захисною бронею або гелікоптерів.

Що стосується власного захисту, то Т-90 захищений динамічною бронею "Контакт-5" на корпусі та вежі, а також багатошаровою сталевою бронею.

Модернізація Т-90 від "А" до "М"

На початку проєкту Т-90 лежить модернізація Т-72, розпочата на заході Радянського Союзу в 1980-х роках. До 1989 року проєкт перетворився на самостійне та незалежне починання, що вилився в обмежене серійне виробництво з 1992 року.

Через погані відгуки про Т-72 і Т-80БВ під час першої війни в Перській затоці та першої чеченської війни російська збройова промисловість почала посилено просувати Т-90 на експорт, щоб виправити репутацію танка.

[ + – ] Т-90 здатний вести вогонь удосконаленим протитанковим керованим ракетним комплексом 9М119 "Рефлекс"

Невдовзі експортна версія Т-90 за назвою Т-90С привернула увагу російського військового керівництва. Після ліцензування "урізаної" версії танка для виробництва в Індії, де збудовано 1000 одиниць, уряд замовив 200 танків під позначенням Т-90А. Назву "Володимир" Т-90А отримав після смерті головного конструктора танка — Володимира Івановича Поткіна.

Найновішою версією Т-90 є Т-90М. Його подають як новий стандарт для Т-90, яким Москва прагне замінити свій парк. Основні вдосконалення, якщо порівняти з Т-90А, включають використання російської динамічної броні "Релікт" та покращену версію головної зброї, що збільшує дальність та точність стрільби Т-90М, якщо порівняти з попередніми версіями.

Хоча Т-90М вперше представлений світу у 2017 році, точну кількість Т-90, які сьогодні перебувають на озброєнні Росії, важко встановити.

Російські збройні сили мали отримати останні одиниці із замовлення на 65 зразків Т-90М до кінця 2021 року. Але поки не схоже, щоб після цього постачання в Росії з'явилося багато модернізованих танків, попри заявлені плани використовувати свій парк Т-90М як сучасний резерв, щоб протриматися до появи Т-14 "Армата" (що навряд чи станеться найближчим часом).

Невиправдані надії на Т-90 під час вторгнення в Україну

Попри свої теоретичні переваги та рекламу в російських ЗМІ, "найкращі у світі" російські Т-90 зіштовхнулися із серйозними проблемами в Україні. За даними блогу Oryx, Росія втратила в Україні 20 "Володимирів", а також два Т-90М.

Схоже, Росія зазнала перших збитків Т-90М невдовзі після того, як ці танки почали з'являтися в Україні навесні.

[ + – ] Попри свої теоретичні переваги та рекламу в російських ЗМІ, "найкращі у світі" російські Т-90 зіштовхнулися із серйозними проблемами в Україні

Поки російські ЗМІ вказують на подальші постачання Т-90М російським збройним силам під час вторгнення як на свідчення стійкості російської збройової промисловості, французька оптико-електронна технологія, виявлена у захопленому українськими військами Т-90, ставить під сумнів стабільність ланцюжків поставок, які забезпечують виробництво Т-90М.

Т-90 так і не виправдав надій, що покладалися на нього, під час вторгнення Росії в Україну.