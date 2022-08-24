Ожидания и реальность: у хваленого российского Т-90 не задалось в Украине

Как обстоят дела у самого современного российского танка в Украине? Фокус перевел новый текст эксперта о приключениях Т-90 в ходе вторжения в Украину.

Исторически Роccия зависит от применения большого количества бронетехники на поле боя и при любой возможности стремится модернизировать и обновлять свой танковый парк.

Разработка и модернизация Т-90 оставалась важным элементом этого процесса с момента распада Советского Союза и до сегодняшнего дня, несмотря на неудачи танка в Украине.

Фокус перевел новый текст Уэсли Калпа посвященный приключениям российского танка Т-90 в Украине.

Что за танк Т-90?

Россия представляет свой Т-90 как один из самых современных танков, стоящих сегодня на вооружении. Благодаря основному 125-мм орудию 2А46М с автоматической перезарядкой Т-90 в базовой комплектации имеет дальность стрельбы 5 километров и дополнительно оснащен 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом КОРД и 7,62-мм пулеметом ПТКМ, спаренным с пушкой.

Базовая версия Т-90 с экипажем из трех человек приводится в движение 12-цилиндровым 1000-миллиметровым двигателем, что позволяет ей развивать скорость 60 км/час по дорогам и 50 км/час по бездорожью.

Т-90 способен вести огонь усовершенствованным противотанковым управляемым ракетным комплексом 9М119 "Рефлекс", который предназначен для поражения танков с динамической защитной броней или вертолетов.

Что касается собственной защиты, то Т-90 защищен динамической броней "Контакт-5" на корпусе и башне, а также многослойной стальной броней.

Модернизации Т-90 от "А" до "М"

У истока проекта Т-90 лежит модернизация Т-72, начатая на закате Советского Союза в 1980-х годах. К 1989 году проект превратился в самостоятельное и независимое начинание, вылившееся в ограниченное серийное производство с 1992 года.

Из-за плохих отзывов о Т-72 и Т-80БВ во время первой войны в Персидском заливе и первой чеченской войны российская оружейная промышленность начала усиленно продвигать Т-90 на экспорт, чтобы исправить репутацию танка.

[ + – ] Т-90 способен вести огонь усовершенствованным противотанковым управляемым ракетным комплексом 9М119 "Рефлекс"

Вскоре экспортная версия Т-90 под названием Т-90С привлекла внимание российского военного руководства. После лицензирования "урезанной" версии танка для производства в Индии, где было построено 1000 единиц, правительство заказало 200 танков под обозначением Т-90А. Название "Владимир" Т-90А получил после смерти главного конструктора танка – Владимира Ивановича Поткина.

Новейшей версией Т-90 является Т-90М. Его преподносят как новый стандарт для Т-90, на который Москва стремится заменить свой парк. Основные усовершенствования по сравнению с Т-90А включают использование российской динамической брони "Реликт" и улучшенную версию главного орудия, что увеличивает дальность и точность стрельбы Т-90М по сравнению с предыдущими версиями.

Хотя Т-90М был впервые представлен миру в 2017 году, точное количество Т-90, находящихся сегодня на вооружении России, трудно установить.

Российские вооруженные силы должны были получить последние единицы из заказа на 65 образцов Т-90М к концу 2021 года. Но пока не похоже, чтобы после этой поставки у России появилось много модернизированных танков, несмотря на заявленные планы использовать свой парк Т-90М в качестве современного резерва, чтобы продержаться до появления Т-14 "Армата" (что вряд ли произойдет в ближайшее время).

Неоправданные надежды на Т-90 в ходе вторжения в Украину

Несмотря на свои теоретические преимущества и рекламу в российских СМИ, "лучшие в мире" российские Т-90 столкнулись с серьезными проблемами в Украине. По данным блога Oryx, Россия потеряла в Украине 20 "Владимиров", а также два Т-90М.

Похоже, что Россия понесла первые потери Т-90М вскоре после того, как эти танки начали появляться в Украине весной.

[ + – ] Несмотря на свои теоретические преимущества и рекламу в российских СМИ, "лучшие в мире" российские Т-90 столкнулись с серьезными проблемами в Украине

Пока российские СМИ указывают на дальнейшие поставки Т-90М российским вооруженным силам во время вторжения как на свидетельство устойчивости российской оружейной промышленности, французская оптико-электронная технология, обнаруженная в захваченном украинскими войсками Т-90, ставит под вопрос стабильность цепочек поставок, обеспечивающих производство Т-90.

Т-90 так и не оправдал возлагавшихся на него надежд во время вторжения России в Украину.