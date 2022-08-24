93% населення вірить у перемогу України: як змінювалося ставлення до війни протягом пів року

За півтора місяці до вторгнення лише 22% населення було абсолютно впевнене у перемозі у війні, зараз у перемозі впевнені 70%.

Соціологічна група "Рейтинг" провела соціальне опитування "Ідентичність. Патріотизм. Цінності", в якому також було питання про перемогу України. Його результати доступні за посиланням.

Більшість опитаних бачать Україну в майбутньому вільну, незалежну та багату. А найпопулярнішим словом, яке називалося про нашу країну в майбутньому було "сильна", "квітуча", "процвітаюча", "мирна" та "щаслива". Також називалося "незалежна" та "європейська".

Погіршується в Україні ставлення до білорусів — уже 52% опитаних ставляться до них негативно ще рік тому показник становив лише 4%.

Як змінювалося ставлення до війни

За пів року вторгнення РФ в Україну в населення змінилося ставлення до війни та віра в перемогу. Водночас дещо змінилися відповіді на те, скільки потрібно часу для перемоги.

[ + – ] Тенденція у впевненості відбиття нападу РФ

До повномасштабного вторгнення РФ лише 22% людей були абсолютно впевнені у перемозі України та 34% відповідали, що скоріше впевнені у відбитті. З кожним місяцем війни українці ставали дедалі впевненішими у відбитті вторгнення:

1 січня — 56%;

16-18 лютого — 64%;

26-27 лютого — 70%;

1 березня — 88%;

8-9 березня — 92%;

18 березня — 93%;

30-31 березня — 95%;

18-19 червня — 93%;

17-18 серпня — 93%.

Водночас для перемоги, на думку опитаних, потрібно від пів року до більш ніж року часу. У березні 57% населення вірили, що для перемоги у війні потрібно від кількох тижнів до кількох місяців. Тепер 60% населення вважає, що для перемоги знадобиться від пів року до понад один рік.

[ + – ] Скільки потрібно часу для перемоги

Соцопитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати виважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова система: 1 000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонне інтерв'ю з комп'ютера). На основі довільної вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3,1%. Термін проведення: 17-18 серпня 2022

Нагадаємо, в Україні запустили "потяг до перемоги", присвячений окупованим територіям. Він курсуватиме маршрутом "Київ-Ужгород".