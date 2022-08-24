93% населения верит в победу Украины: как менялось отношение к войне в течении полу года

За полтора месяца до вторжения только 22% населения было абсолютно уверено в победе в войне, сейчас в победе уверены 70%.

Социологическая группа "Рейтинг" провела социальный опрос "идентичность. Патриотизм. Ценности", в котором также был вопрос о победе Украины. Его результаты доступны по ссылке.

Большинство опрошенных видят Украину в будущем свободной, независимой и богатой. А самым популярным словом, которое называлось о нашей стране в будущем было "сильная", "цветущая", "процветающая", "мирная" и "счастливая". Также называлось "независимая" и "европейская".

Ухудшается в Украине отношение к белорусам — уже 52% опрощенных относятся к ним негативно еще год назад показатель составлял всего 4%.

Как менялось отношение к войне

За пол года вторжения РФ в Украину у населения поменялось отношение к войне и вера в победу. Вместе с тем несколько изменились ответы о том, сколько нужно времени для победы.

[ + – ] Тенденция в уверенности отражения нападения РФ

До полномасштабного вторжения РФ только 22% людей были абсолютно уверены в победе Украины и 34% отвечали, что скорее уверены в отражении. С каждым месяцем войны украинцы становились все более уверенными в отражении вторжения:

1 января — 56%

16-18 февраля — 64%

26-27 февраля — 70%

1 марта — 88%

8-9 марта — 92%

18 марта — 93%

30-31 марта — 95%

18-19 июня — 93%

17-18 августа — 93%

Вместе с тем для победы, по мнению опрошенных, нужно от полугода-год до более чем года времени. В марте 57% населения верили, что для победы в войне нужно от нескольких недель до нескольких месяцев. Теперь 60% населения думает, что для победы понадобится от полу-года до более одного года.

[ + – ] Сколько нужно времени для победы

Соцопрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 17-18 августа 2022

Напомним, в Украине запустили "поезд к победе", посвященный оккупированным территориям. Он будет следовать по маршруту "Киев-Ужгород".