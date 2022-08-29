Україна має зброю, схожу до драконів з "Гри престолів", — ексглавком НАТО

За словами Джеймса Ставрідіса, серйозний контрнаступ українських військ розпочнеться після Дня праці, тобто після 5 вересня.

Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс напередодні порівняв ракетні системи HIMARS, які ЗСУ використовують проти російських військ, із драконами з кіносаги "Гра престолів". Про це повідомляє NBC.

Ведучий програми Meet the Press Чак Тодд поставив Ставрідісу питання про те, чого потрібно досягти українським військовим у найближчі місяці. "Зима наближається, і я не лише рекламую наступну серію "Дому дракона", — сказав ведучий.

"Якби в них був дракон і вони могли скомандувати "Дракаріс!" та направити вогонь у бік росіян, це стало б великою допомогою", — сказав Ставрідіс, згадавши заклинання, яке за сюжетом серіалу "Гри престолів" викликало вогнедишних драконів.

Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ?

"Вони вже роблять те, що їм потрібно. Саме це зараз і відбувається. Візьміть, наприклад, чудову зброю, яку ми їм передаємо, — це не зовсім дракони, але все ж таки HIMARS, далекобійні крилаті ракети, які можуть дістати до Чорноморського флоту … — заявив Ставрідіс. — Думаю, серйозний український наступ розпочнеться після Дня праці [5 вересня]. Вони розуміють, що світ прокинеться після цього дня, і хочуть показати, що мають можливості для наступу. Чекайте на це далі".

Дракони в "Грі престолів"

Згідно з описом на фан-сайті кіносаги, дракони — великі літаючі вогнедишні рептилії. Вони пов'язані з магією і мають руйнівну силу, здатну перетворювати на сміття цілі армії.

Як казав персонаж "Гри престолів" Тіріон Ланністер, дракони, в сенсі інтелекту, ще розвиненіші, ніж люди. "За словами деяких майстрів, вони прив'язуються до своїх друзів і проявляють лють до ворогів".

[ + – ] Дракони в "Грі престолів"

Минулого місяця Богдан Дмитрук, командувач 93-ї механізованої бригади ЗСУ, заявив в інтерв'ю The Washington Post, що удари HIMARS по російських складах боєприпасів зменшили кількість артобстрілів з боку ЗС РФ у 10 разів.

За даними Міноборони України, ЗСУ вдалося зберегти понад 20 західних РСЗВ, таких як HIMARS, M270 (аналог "Хаймарсів" на гусеничному шасі) та німецькі MARS.

"Водночас понад 50 російських складів боєприпасів та озброєнь вже вийшли з гри", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що мережа платного телебачення HBO показала саундтрек та титри до "Дому дракона", другого епізоду фантастичної драми-приквела "Гри престолів".

Раніше Фокус повідомляв про постачання Україні систем VAMPIRE для знищення російських дронів. Американські "Вампіри" комплектуються невеликими ракетами "земля-повітря" і, як і HIMARS, розміщуються на нетактичному транспорті, наприклад, на пікапах.