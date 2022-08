НВО опублікував саундтрек і титри до "Дому дракона"

Раніше стало відомо, що серіал-приквел продовжено на другий сезон.

HBO нарешті опублікував перші титри та саундтрек "Дома Дракона" (House of the Dragon) під час виходу другого епізоду фантастичної драми-приквела "Гри престолів" (Game of Thrones). Про це пише Deadline.

Саундтрек залишився тим самим, що й звучав у "Грі престолів", його, нагадуємо, створив композитор Рамін Джаваді.

[ + – ] Титри до серіалу "Дім дракона"

А графіка до титрів зображує річки крові, які течуть по Червоному замку, або по замку Драконів камінь, натякаючи на те, що на глядачів чекає відверте і криваве видовище після титрів.

Як відомо, "Дім Драконів" написано за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров", написаного в жанрі історичних хронік.

[ + – ] Двір короля Візериса I Таргарієна на турнірі Фото: Скриншот

Тож у сценаристів було непросте завдання, їм довелося прописувати діалоги до всіх сцен, які в книзі були описані сухо та схематично.

І серіал продовжили на другий сезон, що є чудовою новиною, адже це означає, що й інші серіали зі всесвіту "Гри престолів" отримали "зелене світло".

До основного акторського складу увійшли понад тридцять осіб, крім статистів і акторів масовки.

І поки невідомо, чи побачимо до кінця першого сезону дорослих Рейніру Таргарієн (зараз її грає Міллі Олкок), її роль дісталася Еммі Д'Арсі, й Алісенту Хайтауер (зараз її грає Емілі Кері), а дорослу Алісенту зіграла Олівія Кук.

[ + – ] Юні Рейніра та Алісента на турнірі Фото: Скриншот

Перший сезон "Дім Дракона" налічує 10 епізодів. Розповідається про події, що передували громадянській війні під назвою "Танець драконів". Якщо у "Грі престолів" було лише три дракони — у новому приквелі їх обіцяють приблизно сімнадцять.

Графік виходу нових серій такий:

Епізод 1 — 21 серпня;

Епізод 2 — 28 серпня;

Епізод 3 — 4 вересня;

Епізод 4 — 11 вересня;

Епізод 5 — 18 вересня;

Епізод 6 — 25 вересня;

Епізод 7 — 2 жовтня;

Епізод 8 — 9 жовтня.

Нагадаємо, перша серія "Дім дракона" шокувала глядачів відвертою та страшною сценою пологів, під час якої королева фактично була вбита.

А актор Метт Сміт повідомив шанувальникам, що в серіалі буде багато сексу. "Часом ти запитуєш: "А чи потрібна нам ще одна сцена сексу?" І тобі відповідають: "Так, звичайно", — згадував виконавець ролі принца Деймона.