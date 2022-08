НВО опубликовал саундтрек и титры к "Дому дракона"

Ранее стало известно, что сериал-приквел продолжен на второй сезон

HBO наконец опубликовал первые титры и саундтрек "Дома Дракона" (House of the Dragon) во время выхода второго эпизода фантастической драмы-приквела "Игры престолов" (Game of Thrones). Об этом пишет Deadline.

Саундтрек остался прежним, тот же, что и звучал в "Игре престолов", его, напоминаем, создал композитор Рамин Джавади.

[ + – ] Титры к сериалу "Дом дракона"

А графика к титрам изображает реки крови, которые текут по Красному замку, или по замку Драконий камень, намекая на то, что зрителей ждет откровенное и кровавое зрелище после титров.

Как известно, "Дома Драконов" написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь", написанного в жанре исторических хроник.

[ + – ] Двор короля Визериса I Таргариена на турнире Фото: Скриншот

Так что сценаристам предстояла непростая задача, им пришлось прописывать диалоги ко всем сценам, которые в книге были описаны сухо и схематически.

И сериал продолжили на второй сезон, что является отличной новостью, ведь это значит, что и другие сериалы по вселенной "Игры престолов" получили "зеленый свет".

В основной актерский состав вошли более тридцати человек, не считая статистов и актеров массовки.

И пока неизвестно, увидим ли к концу первого сезона взрослых Рейниру Таргариен (сейчас ее играет Милли Олкок), ее роль досталась Эмме Д’Арси, и Алисенту Хайтауэр (сейчас ее играет Эмили Кэри), а взрослую Алисенту сыграла Оливия Кук.

[ + – ] Юные Рейнира и Алисента на турнире Фото: Скриншот

Первый сезон "Дома Дракона"насчитывает 10 эпизодов. Рассказывается о событиях, которые предшествовали гражданской войне под названием "Танец драконов". Если в "Игре престолов" было только три дракона – в новом приквеле их обещают около семнадцати.

График выхода новых серий таков:

Эпизод 1 – 21 августа;

Эпизод 2 – 28 августа;

Эпизод 3 – 4 сентября;

Эпизод 4 – 11 сентября;

Эпизод 5 – 18 сентября;

Эпизод 6 – 25 сентября;

Эпизод 7 – 2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября.

Напомним, первая серия "Дома дракона" шокировала зрителей откровенной и страшной сценой родов, во время которой королева фактически была убита.

А актер Мэтт Смит сообщил поклонникам, что в сериале будет много секса. "Порой ты спрашиваешь: "А нужна ли нам еще одна сцена секса?". И тебе отвечают: "Да, конечно", — вспоминал исполнитель роли принца Деймона.