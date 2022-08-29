У Украины есть оружие, подобное драконам из "Игры престолов", — экс-главком НАТО

По словам Джеймса Ставридиса, серьезное контрнаступление украинских войск начнется после Дня труда, то есть после 5 сентября.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис накануне сравнил ракетные системы HIMARS, которые ВСУ использует против российских войск, с драконами из киносаги "Игра престолов". Об этом сообщает NBC.

Ведущий программы Meet the Press Чак Тодд задал Ставридису вопрос о том, чего нужно добиться украинским военным в ближайшие месяцы. "Зима приближается, и я не только рекламирую следующую серию "Дома дракона", — сказал ведущий.

"Если бы у них был дракон и они могли скомандовать "Дракарис!" и направить огонь в сторону русских, это бы стало большой помощью", — сказал Ставридис, упомянув заклинание, которое по сюжету сериала "Игры престолов" вызывало огнедышащих драконов.

Когда начнется контрнаступление ВСУ?

"Они уже делают то, что им нужно. Именно это сейчас и происходит. Возьмите, к примеру, превосходное оружие, которое мы им передаем, — это не совсем драконы, но все же HIMARS, дальнобойные крылатые ракеты, которые могут достать до Черноморского флота… — заявил Ставридис. — Думаю, серьезное украинское наступление начнется после Дня труда [5 сентября]. Они понимают, что мир проснется после этого дня, и хотят показать, что у них есть возможности для наступления. Ждите этого дальше".

Драконы в "Игре престолов"

Согласно описанию на фан-сайте киносаги, драконы — крупные летающие огнедышащие рептилии. Они связаны с магией и обладают разрушительной силой, способной превращать в мусор целые армии.

Как говорил персонаж "Игры престолов" Тирион Ланнистер, драконы, в смысле интеллекта, еще более развиты, чем люди. "По словам некоторых мастеров, они привязываются к своим друзьям и проявляют ярость по отношению к врагам".

[ + – ] Драконы в "Игре престолов"

В прошлом месяце Богдан Дмитрук, командующий 93-й механизированной бригады ВСУ, заявил в интервью The Washington Post, что удары HIMARS по российским складам боеприпасов уменьшили количество артобстрелов со стороны ВС РФ в 10 раз.

По данным Минобороны Украины, ВСУ удалось сохранить больше 20 западных РСЗО, таких как HIMARS, M270 (аналог "Хаймарсов" на гусеничном шасси) и немецкие MARS.

"При этом более 50 российских складов боеприпасов и вооружений уже вышли из игры", — говорится в сообщении.

Напомним, что сеть платного телевидения HBO показала саундтрек и титры к "Дому дракона", второму эпизоду фантастической драмы-приквела "Игры престолов".

Ранее Фокус сообщал о поставках Украине систем VAMPIRE для уничтожения российских дронов. Американские "Вампиры" комплектуются небольшими ракетами "земля-воздух" и, как и HIMARS, размещаются на нетактическом транспорте, например на пикапах.