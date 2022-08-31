Україна судитиме командира "Адмірала Макарова": зрадив присягу й обстрілював Одесу

Уродженець Вінницької області бере участь у вторгненні РФ. Під його командуванням "Калібри" запускалися по українських містах.

Державне бюро розслідування завершили досудове розслідування щодо колишнього капітана II рангу ВМС України, а нині командира російського фрегата "Адмірал Макаров". Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Детективи ДБР надіслали обвинувальний акт до суду проти командира судна "Адмірал Макаров". Зазначається, що обвинувачений у 2014 році зрадив клятву на вірність українському народу, відмовився від передислокації у Миколаївську область і перейшов на службу російським окупантам.

З початку вторгнення РФ в Україну командир "Адмірала Макарова" здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву й Одесі.

Колишнього українського військового звинувачують у державній зраді за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Наразі зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Зазначається, що процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

За даними "Укрінформу", російським "Адміралом Макаровим" командує Григорій Бреєв. Він очолив судно в 2016 році. Сам він народився у селищі Кирнасівка у Вінницькій області. У ВМС України очолював корвет "Луцьк".

Нагадаємо, 6 травня у ЗМІ з'явилася інформація про підбиття фрегата "Адмірал Макаров". Проте ця інформація не підтвердилася.

Підозру в держзраді командиру "Адмірал Макарову" висунули 14 червня.