Украина будет судить командира "Адмирала Макарова": предал присягу и обстреливал Одессу
Уроженец Винницкой области принимает участие во вторжении РФ. Под его командованием "Калибры" запускались по украинским городам.
Государственное бюро расследования завершили досудебное расследование по бывшему капитану II ранга ВМС Украины, а ныне командира российского фрегата "Адмирал Макаров". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Детективы ГБР направили обвинительный акт в суд против командира судна "Адмирал Макаров". Отмечается, что обвиняемый в 2014 году предал клятву на верность украинскому народу, отказался от передислокации в Николаевскую область, и перешел на службу российским оккупантам.
С начала вторжения РФ в Украину, командир "Адмирала Макарова" совершал запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.
Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Теперь предателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Отмечается, что процессуальное руководство совершает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.
По данным "Укринформа", российским "Адмиралом Макаровым" командует Григорий Бреев. Он возглавил судно в 2016 году. Сам он родился в поселке Кирнасовка в Винницкой области. В ВМС Украины возглавлял корвет "Луцк".
Напомним, 6 мая в СМИ появилась информация о подбитии фрегата "Адмирал Макаров". Однако это информация не подтвердилась.
Подозрение в госизмене командиру "Адмирал Макарову" предъявили 14 июня.