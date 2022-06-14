Командиру фрегата РФ "Адмирал Макаров" предъявлено подозрение в госизмене: ранее был в ВМСУ

Уроженец Винницкой области перешел на сторону российских оккупантов в 2014 году при аннексии Крыма. Ныне он возглавляет российский фрегат Черноморского флота.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в государственной измене экс-капитану 2 ранга военной части, которая находилась в Крыму, а ныне командиру российского фрегата "Адмирал Макаров". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В 2014 году, когда войска РФ захватывали Крым, уроженец Винницкой области отказался переходить в Николаевскую область. Капитан 2 ранга изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Он продолжил службу в Черноморском флоте России.

Как сообщают в ГБР, ныне дезертир командует фрегатом "Адмирал Макаров". Именно под его командованием совершались пуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.

Бывшему украинскому военному сообщение подозрение в государственной измене по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Как ранее сообщало командование ВМС, речь идет о Грегории Брееве, который был командиром украинского корвета "Луцк". Он уроженец села Кирнасовка Винницкой области. Родился 31 января в 1979 году.

Напомним, в СМИ ранее появлялась информация, что ВСУ подбили российский фрегат "Адмирал Макаров" с 8 ракетами "Калибр" на борту.

Ранее сообщалось, что СБУ предъявило подозрение в госизмене политтехнологу Медведчука.