Привлекательная мишень для ВСУ: появились фото и видео горящего фрегата "Адмирал Макаров"

После уничтожения ракетного крейсера "Москва" у Черноморского флота РФ осталось три крупных корабля. Самым важным был 125-метровый фрегат "Адмирал Макаров" с ЗРК "Штиль-1" и 8 ракетами "Калибр" на борту.

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Подбитый российский фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" заметили в открытом море. Об этом сообщил турецкий канал TRT Haber.

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Авторы материала опубликовали видеозапись с беспилотного летательного аппарата. На снимках, предположительно, запечатлен российский фрегат "Адмирал Макаров" после попадания в него украинской ракеты "Нептун".

Украинский новостной ресурс "Вечерний Измаил" показал фото подбитого фрегата "Адмирал Макаров".

"Генштаб ВСУ в сегодняшней сводке о потерях российских оккупантов добавил единичку в графу уничтоженных кораблей/катеров. В соцсетях даже появились фото горящего корабля", – прокомментировали фотографии авторы.

"Адмирал Макаров" — самая привлекательная мишень для ВСУ

После потопления ракетного крейсера "Москва" у Черноморского флота России осталось всего три крупных надводных корабля и самым важным из них может быть фрегат "Адмирал Макаров", отмечает американский журнал Forbes.

Журналисты подчеркивают, что 125-метровый корабль стал наиболее ценной мишенью для ракет и беспилотников ВМС Украины.

Командование корабля приложило немало усилий, чтобы он не подошел к украинскому побережью. Но слишком большая удаленность, по сведениям журналистов, не позволяет фрегату защищать другие корабли Черноморского флота от воздушных и ракетных атак.

[ + – ] Экскурсия по росийскому фрегату "Адмирал Макаров"

Сданный в эксплуатацию в 2017 году, "Адмирал Макаров" – это самое современное судно в своем классе. Все три фрегата класса "Адмирал Григорович" входят в состав Черноморского флота РФ. Каждое судно вооружено зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" – модернизированной морской версией "Бука" с расширенной зоной пуска до 50 км и 8 ракетами "Калибр".

Участие "Адмирала Макарова" в боевых действиях

Водоизмещение "Адмирала Макарова" – 4 тыс. тонн, он может вместить до 200 членов экипажа. Корабль назвали именем вице-адмирала российского императорского флота Степана Макарова. Судно заложили в 2012 году на судостроительном заводе Янтарь в Калининграде, а на воду спустили в 2015-м в оккупированном Севастополе.

Фрегат выполнял "боевые задачи" в Средиземном море — с 2018 года Россия использовала его в военной кампании в Сирии. В феврале 2022 года с корабля обстреливали ракетами территорию Украины.

Напомним, что по информации "Думской", ВСУ подбили фрегат возле острова Змеиный, там заметили российскую авиацию и другие корабли из временно оккупированного Крыма.

"Нептун" смог потопить другого флагмана Черноморского флота РФ – крейсер "Москву".