Приваблива мішень для ЗСУ: з'явилися фото та відео фрегата "Адмірал Макаров", що горить

Після знищення ракетного крейсера "Москва" в Чорноморського флоту РФ залишилося три великі кораблі. Найважливішим був 125-метровий фрегат "Адмірал Макаров" із ЗРК "Штиль-1" та 8 ракетами "Калібр" на борту.

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Підбитий російський фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров" помітили у відкритому морі. Про це повідомив турецький канал TRT Haber.

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Автори матеріалу опублікували відеозапис із безпілотного літального апарату. На знімках, ймовірно, знято російський фрегат "Адмірал Макаров" після влучення в нього української ракети "Нептун".

Український ресурс новин "Вечерний Измаил" показав фото підбитого фрегата "Адмірал Макаров".

"Генштаб ЗСУ у сьогоднішньому зведенні про втрати російських окупантів додав одиницю до графи знищених кораблів/катерів. У соцмережах навіть з'явилися фото корабля, що горить", — прокоментували фото автори.

"Адмірал Макаров" — найпривабливіша ціль для ЗСУ

Після потоплення ракетного крейсера "Москва" в Чорноморського флоту Росії залишилося всього три великі надводні кораблі й найважливішим із них може бути фрегат "Адмірал Макаров", зазначає американський журнал Forbes.

Журналісти наголошують, що 125-метровий корабель став найціннішою мішенню для ракет і безпілотників ВМС України.

Командування корабля доклало чимало зусиль, щоб він не підійшов до українського узбережжя. Але надто велика віддаленість, за даними журналістів, не дозволяє фрегату захищати інші кораблі Чорноморського флоту від повітряних і ракетних атак.

[ + – ] Екскурсія російським фрегатом "Адмірал Макаров"

Зданий в експлуатацію у 2017 році, "Адмірал Макаров" — це найсучасніше судно в своєму класі. Усі три фрегати класу "Адмірал Григорович" входять до складу Чорноморського флоту РФ. Кожне судно озброєне зенітним ракетним комплексом "Штиль-1" — модернізованою морською версією "Бука" з розширеною зоною пуску до 50 км та 8 ракетами "Калібр".

Участь "Адмірала Макарова" у бойових діях

Водотоннажність "Адмірала Макарова" — 4 тис. тонн, він може вмістити до 200 членів екіпажу. Корабель назвали ім'ям віцеадмірала російського імператорського флоту Степана Макарова. Судно заклали в 2012 році на суднобудівному заводі Янтар у Калінінграді, а на воду спустили в 2015-му в окупованому Севастополі.

Фрегат виконував "бойові завдання" у Середземному морі — з 2018 року Росія використала його у військовій кампанії в Сирії. У лютому 2022 року з корабля обстрілювали ракетами територію України.

Нагадаємо, що за інформацією "Думської", ЗСУ підбили фрегат біля острова Зміїний, там помітили російську авіацію та інші кораблі з тимчасово окупованого Криму.

"Нептун" зміг потопити іншого флагмана Чорноморського флоту РФ — крейсер "Москву".