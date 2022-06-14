Командиру фрегата РФ "Адмірал Макаров" пред'явлено підозру в держзраді: раніше був у ВМСУ

Уродженець Вінницької області перейшов на бік російських окупантів у 2014 році під час анексії Криму. Нині він очолює російський фрегат Чорноморського флоту.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру в державній зраді екскапітану 2 рангу військової частини, яка перебувала у Криму, а нині командиру російського фрегата "Адмірал Макаров". Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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У 2014 році, коли війська РФ захоплювали Крим, уродженець Вінницької області відмовився переходити в Миколаївську область. Капітан 2 рангу змінив присязі та перейшов на бік окупантів. Він продовжив службу в Чорноморському флоті Росії.

Як повідомляють у ДБР, нині дезертир командує фрегатом "Адмірал Макаров". Саме під його командуванням відбувалися пуски крилатих ракет по Миколаєву й Одесі.

Колишньому українському військовому сповіщенню підозра у державній зраді за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

[ + – ] Григорій Бреєв народився у Вінницькій області

Як раніше повідомляло командування ВМС, йдеться про Грегорія Бреєва, який був командиром українського корвету "Луцьк". Він уродженець села Кирнасівка Вінницької області. Народився 31 січня 1979 року.

Нагадаємо, у ЗМІ раніше з'являлася інформація, що ЗСУ підбили російський фрегат "Адмірал Макаров" із 8 ракетами "Калібр" на борту.

Раніше повідомлялося, що СБУ висунула підозру в держзраді політтехнологу Медведчука.