Командиру фрегата РФ "Адмірал Макаров" пред'явлено підозру в держзраді: раніше був у ВМСУ
Уродженець Вінницької області перейшов на бік російських окупантів у 2014 році під час анексії Криму. Нині він очолює російський фрегат Чорноморського флоту.
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру в державній зраді екскапітану 2 рангу військової частини, яка перебувала у Криму, а нині командиру російського фрегата "Адмірал Макаров". Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У 2014 році, коли війська РФ захоплювали Крим, уродженець Вінницької області відмовився переходити в Миколаївську область. Капітан 2 рангу змінив присязі та перейшов на бік окупантів. Він продовжив службу в Чорноморському флоті Росії.
Як повідомляють у ДБР, нині дезертир командує фрегатом "Адмірал Макаров". Саме під його командуванням відбувалися пуски крилатих ракет по Миколаєву й Одесі.
Колишньому українському військовому сповіщенню підозра у державній зраді за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Як раніше повідомляло командування ВМС, йдеться про Грегорія Бреєва, який був командиром українського корвету "Луцьк". Він уродженець села Кирнасівка Вінницької області. Народився 31 січня 1979 року.
Нагадаємо, у ЗМІ раніше з'являлася інформація, що ЗСУ підбили російський фрегат "Адмірал Макаров" із 8 ракетами "Калібр" на борту.
Раніше повідомлялося, що СБУ висунула підозру в держзраді політтехнологу Медведчука.