У Києві пройшов суд над коригувальником ракетного удару по аеродрому Краматорська

За завданням ФСБ місцевий житель розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ.

Шевченківський районний суд Києва засудив до дев'яти років ув'язнення мешканця Краматорська, який для російських спецслужб збирав у своєму місті інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, повідомляє пресслужба СБУ. Використовуючи отримані від нього відомості, окупанти завдавали ракетних ударів по інфраструктурних об'єктах аеродрому Краматорська.

СБУ затримала зрадника у травні і незабаром встановила особистість його російського куратора.

"Ним виявився кадровий співробітник 9-го управління 5-ї служби ФСБ Олексій Шингирьов, — зазначили в пресслужбі. — За його завданням агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, здійснюючи приховане спостереження за об'єктами".

У пресслужбі Офісу Генерального прокурора уточнили, що засуджений передавав російським спецслужбам інформацію про обстріл у Краматорську з березня по 26 квітня. Для цього він встановив на свій мобільний телефон програму Zello.

"Також він отримав від працівника ФСБ завдання з'ясувати дані про розташування приміщень та військової техніки Збройних Сил України на території військового аеродрому в Краматорську, — повідомили в Офісі Генпрокурора. — Засуджений у своєму телефоні наніс на карту відповідні дані та відправив співробітнику ФСБ. Після цього озброєні сили РФ завдали по об'єкту ракетного удару".

Українця засудили за ч. 3 ст. 114-2 КК України "Несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, скоєних в умовах військового чи надзвичайного стану".

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України під час контрдиверсійної спецоперації у прифронтових районах Миколаївської області затримала агента головного управління генштабу ЗС РФ. Його головне завдання було встановити координати бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS.