В Киеве прошел суд над корректировщиком ракетного удара по аэродрому Краматорска

По заданию ФСБ местный житель разведывал позиции командных пунктов и логистических складов украинских войск.

Шевченковский районный суд Киева приговорил к девяти годам заключения жителя Краматорска, который для российских спецслужб собирал в своем городе информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ, сообщает пресс-служба СБУ. Используя полученные от него сведения, оккупанты наносили ракетные удары по инфраструктурным объектам аэродрома Краматорска.

СБУ задержала предателя в мае и вскоре установила ​​личность его российского куратора.

"Им оказался кадровый сотрудник 9-го управления 5-й службы ФСБ Алексей Шингирев, — отметили в пресс-службе. — По его заданию агент разведывал позиции командных пунктов и логистических складов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами".

В пресс-службе Офиса генерального прокурора уточнили, что осужденный передавал российским спецслужбам информацию об обстрелах в Краматорске с марта по 26 апреля. Для этого он установил на свой мобильный телефон приложение Zello.

"Также он получил от работника ФСБ задачу выяснить данные о расположении помещений и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории военного аэродрома в Краматорске, — сообщили в Офисе генпрокурора. — Осужденный в своем телефоне нанес на карту соответствующие данные и отправил сотруднику ФСБ. После этого вооруженные силы РФ нанесли по объекту ракетный удар".

Украинца осудили по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения".

Напомним, недавно Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевской области задержала агента главного управления генштаба ВС РФ. Его главной задачей было установить координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS.