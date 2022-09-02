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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У садках, автобусах і церквах: де рекламують службу за контрактом в РФ (фото)

служба за контрактом
Реклама ПВК "Вагнер" у Єкатеринбурзі

Росіян активно закликають йти в ЗС РФ, обіцяючи високі зарплати та "соціальний захист". Оголошення розміщують на різних майданчиках.

Через дефіцит особового складу в армії РФ російські міста заполонили рекламні оголошення із закликом йти на службу в армію. Про це повідомляє "Грани.ру".

Як зазначають автори, вербування в РФ очевидно буксує. Тому в багатьох містах прямо закликають на службу. Основна мотивація у таких оголошеннях — висока зарплата та соціальні гарантії. Пропагандистських штампів про "денацифікацію" або "порятунок російськомовного населення" на них немає.

Оголошення з'являються у багатьох місцях — садках, автобусах і навіть церквах. При цьому жителям Москви такої реклами не роблять. Там прямо не закликають підписувати контракти.

служба за контрактом вс рф
Реклама ЗС РФ у Москві

В інших російських регіонах активно закликають високою зарплатою. Наприклад, у Ленінградській області оголошення із закликом йти на службу в ЗС РФ розмістили прямо в РПЦ. Обіцяють зарплатню від 200 до 465 тисяч. Водночас пропонуються контракти на 3-6 місяців.

Реклама ЗС РФ у Великому Новгороді
Реклама ЗС РФ у Великому Новгороді
Ленінградська область. Реклама прямо біля церкви
Ленінградська область. Реклама прямо біля церкви
ПВК "Вагнера" у Єкатеринбурзі
ПВК "Вагнера" у Єкатеринбурзі
Також Єкатернбург. Реклама служби прямо на зупинці
Також Єкатернбург. Реклама служби прямо на зупинці
Реклама у метро Новосибірська
Реклама у метро Новосибірська
Реклама для співробітників "Роскосмосу"
Реклама для співробітників "Роскосмосу"
Реклама ЗС РФ у Великому Новгороді
Ленінградська область. Реклама прямо біля церкви
ПВК "Вагнера" у Єкатеринбурзі
Також Єкатернбург. Реклама служби прямо на зупинці
Реклама у метро Новосибірська
Реклама для співробітників "Роскосмосу"

Нагадаємо, в РФ почали вербувати жителів Ярославської області йти в армію через платіжки ЖКГ. Армію названо "надійним кроком у майбутнє".

Раніше в РФ почали мобілізувати медиків через велику кількість поранених, повідомляла українська розвідка.