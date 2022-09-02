У садках, автобусах і церквах: де рекламують службу за контрактом в РФ (фото)

Росіян активно закликають йти в ЗС РФ, обіцяючи високі зарплати та "соціальний захист". Оголошення розміщують на різних майданчиках.

Через дефіцит особового складу в армії РФ російські міста заполонили рекламні оголошення із закликом йти на службу в армію. Про це повідомляє "Грани.ру".

Як зазначають автори, вербування в РФ очевидно буксує. Тому в багатьох містах прямо закликають на службу. Основна мотивація у таких оголошеннях — висока зарплата та соціальні гарантії. Пропагандистських штампів про "денацифікацію" або "порятунок російськомовного населення" на них немає.

Оголошення з'являються у багатьох місцях — садках, автобусах і навіть церквах. При цьому жителям Москви такої реклами не роблять. Там прямо не закликають підписувати контракти.

[ + – ] Реклама ЗС РФ у Москві

В інших російських регіонах активно закликають високою зарплатою. Наприклад, у Ленінградській області оголошення із закликом йти на службу в ЗС РФ розмістили прямо в РПЦ. Обіцяють зарплатню від 200 до 465 тисяч. Водночас пропонуються контракти на 3-6 місяців.

[ + – ] Реклама ЗС РФ у Великому Новгороді [ + – ] Ленінградська область. Реклама прямо біля церкви [ + – ] ПВК "Вагнера" у Єкатеринбурзі [ + – ] Також Єкатернбург. Реклама служби прямо на зупинці [ + – ] Реклама у метро Новосибірська [ + – ] Реклама для співробітників "Роскосмосу"

Нагадаємо, в РФ почали вербувати жителів Ярославської області йти в армію через платіжки ЖКГ. Армію названо "надійним кроком у майбутнє".

Раніше в РФ почали мобілізувати медиків через велику кількість поранених, повідомляла українська розвідка.