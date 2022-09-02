В садиках, автобусах и церквях: где рекламируют службу по контракту в РФ (фото)
Россиян активно зазывают идти в ВС РФ, обещая высокие зарплаты и "социальную защиту". Объявления размещают на всевозможных площадках.
Из-за дефицита личного состава в армии РФ российские города заполонили рекламные объявления с призывом идти на службу в армию. Об этом сообщает "Грани.ру".
Как отмечают авторы, вербовка в РФ явно буксует. По этому во многих городах прямо призывают на службу. Основная мотивация в таких объявлениях — высокая зарплата и социальные гарантии. Пропагандистских штампов о "денацификации" или "спасения русскоязычного населения" на них нет.
Объявления появляются во многих местах — садиках, автобусах и даже церквях. При этом для жителей Москвы такой рекламы не делают. Там прямо не зазывают подписывать контракты.
В других российских регионах активно зазывают высокой зарплатой. Например, в Ленинградской области объявление с призывом идти на службу в ВС РФ разместили прямо в РПЦ. Обещают зарплату от 200 до 465 тысяч. При этом предлагаются контракты на 3-6 месяцев.
Напомним, в РФ начали вербовать жителей Ярославской области идти в армию через платежки ЖКХ. Армия названа "надежным шагом в будущее".
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