В садиках, автобусах и церквях: где рекламируют службу по контракту в РФ (фото)

Россиян активно зазывают идти в ВС РФ, обещая высокие зарплаты и "социальную защиту". Объявления размещают на всевозможных площадках.

Из-за дефицита личного состава в армии РФ российские города заполонили рекламные объявления с призывом идти на службу в армию. Об этом сообщает "Грани.ру".

Как отмечают авторы, вербовка в РФ явно буксует. По этому во многих городах прямо призывают на службу. Основная мотивация в таких объявлениях — высокая зарплата и социальные гарантии. Пропагандистских штампов о "денацификации" или "спасения русскоязычного населения" на них нет.

Объявления появляются во многих местах — садиках, автобусах и даже церквях. При этом для жителей Москвы такой рекламы не делают. Там прямо не зазывают подписывать контракты.

[ + – ] Реклама ВС РФ в Москве

В других российских регионах активно зазывают высокой зарплатой. Например, в Ленинградской области объявление с призывом идти на службу в ВС РФ разместили прямо в РПЦ. Обещают зарплату от 200 до 465 тысяч. При этом предлагаются контракты на 3-6 месяцев.

[ + – ] Реклама ВС РФ в Великом Новгороде [ + – ] Ленинградская область. Реклама прямо возле церкви [ + – ] ЧВК "Вагнера" в Екатеринбурге [ + – ] Также Екатернбург. Реклама службы прямо на остановке [ + – ] Реклама в метро Новосибирска [ + – ] Реклама для сотрудников "Роскосмоса"

Напомним, в РФ начали вербовать жителей Ярославской области идти в армию через платежки ЖКХ. Армия названа "надежным шагом в будущее".

Ранее в РФ начали мобилизовать медиков из-за большого количества раненых, сообщала украинская разведка.