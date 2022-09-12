"Втікають похапцем": окупанти відчувають те, що українці пережили 24 лютого, – Гайдай

За словами голови ОВА, ЗСУ започаткували звільнення Луганської області. В деокупованих населених пунктах триває зачистка від російських військових.

Збройним Силам України вдалося звільнити кілька населених пунктів Луганської області, яку раніше повністю зайняли російські загарбники. Українські захисники продовжують зачищати території від ворога. Про це в Telegram-каналі повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Після остаточної деокупації Лимана — естафету переймаємо ми. Місцевим жителям — деокупація близько", — заявив Гайдай.

За його словами, окупанти похапцем залишають Луганську область. Це нагадує події 24-25 лютого, лише навпаки, вважає політик.

"Є ще одна істотна відмінність — ми відступили з дому, а вони — тікають із "заробітків", — додав глава Луганської ОВА.

Водночас він закликав усіх місцевих жителів ховатись у притулки, якщо ті почують явне наближення бойових дій.

"До уваги колаборантів: залишитеся і сподіватиметеся, що не згадаємо; чи поїдете, і ховатиметеся — ми знайдемо кожного, де б Ви не були. 2014-й не повториться!" — підсумував Сергій Гайдай.

Тим часом повідомляється, що ЗСУ звільнили ще п'ять населених пунктів у Херсонській області. Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Миролюбівка та Сухий Ставок зачистили від окупантів, а над селищами солдати підняли українські прапори.

Також у росЗМІ стверджують, що в низці міст Ростовської області чули звуки вибухів. Вибухи чули на території, радіусом 200 кілометрів. Колишній глава "Міноборони ДНР" Ігор Стрєлков стверджує, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару по околицях Таганрога.