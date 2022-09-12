"Убегают впопыхах": оккупанты ощущают то, что украинцы пережили 24 февраля, – Гайдай

По словам главы ОВА, ВСУ положили начало освобождению Луганской области. В деоккупированных населенных пунктах продолжается зачистка от российских военных.

Вооруженным силам Украины удалось освободить несколько населенных пунктов Луганской области, которая ранее была полностью занята российскими захватчиками. Украинские защитники продолжают зачистку территорий от неприятеля. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"После окончательной деоккупации Лимана – эстафету перенимаем мы. Местным жителям – деоккупация близко", — заявил Гайдай.

По его словам, оккупанты впопыхах покидают Луганскую область. Это напоминает события 24-25 февраля, только наоборот, считает политик.

"Есть еще одно существенное отличие – мы отступили из дома, а они – бегут из "заработков", — добавил глава Луганской ОВА.

В то же время он призвал всех местных жителей прятаться в убежища, если те услышат явное приближение боевых действий.

"Вниманию коллаборантов: останетесь и будете надеяться, что не вспомним; поедете ли, и будете прятаться — мы найдем каждого, где бы Вы ни были. 2014-й не повторится!", — подытожил Сергей Гайдай.

Тем временем сообщается, что ВСУ освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области. Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Ставок были зачищены от оккупантов, а над поселками солдаты подняли украинские флаги.

Также в росСМИ утверждают, что в ряде городов Ростовской области слышали звуки взрывов. Взрывы слышали на территории, радиусом в 200 километров. Бывший глава "Минобороны ДНР" Игорь Стрелков утверждает, что ВСУ якобы нанесли ракетный удар по окрестностям Таганрога.