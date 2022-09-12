В ряде городов Ростовской области слышали звуки взрывов, есть "прилет", — росСМИ (видео)

Взрывы слышали на территории, радиусом в 200 километров. Бывший глава "Минобороны ДНР" Игорь Стреков утверждает, что ВСУ якобы нанесли ракетный удар по окрестностям Таганрога.

В южной части России, в Ростове-на-Дону слышали сильные звуки, похожие на взрыв. Они распространились на территорию, радиусом в 200 километров. Об этом сообщает ростовское издание 161.RU.

Как пишут журналисты, в некоторых местах затряслись заборы, а после услышанных взрывов в городе включилась сигнализация на машинах. Кроме того, очевидцы рассказали изданию, что в городе Азов есть три-четыре очага возгорания, виден черный дым.

Громкий звук взрывов слышали жители:

Ростова-на-Дону;

Азова;

Таганрога;

Новошахтинска;

Шахт;

Новочеркасска;

Аксая;

Ейска.

Однако в Главном управлении МЧС в Ростовской области утверждают, что у них нет информации о взрывах и чрезвычайных происшествиях в регионе. Местные власти также не комментируют произошедшее.

В Ростовской области есть "прилет" и работает ПВО

Журналисты российского медиа Baza сообщают, что жители Ростовской области слышали сильные взрывы. По данным издания, в Таганроге работает система противовоздушной обороны, а рядом с селом Чалтырь виден черный дым в результате "прилета".

Гиркин заявляет о якобы ракетном ударе ВСУ

Тем временем бывший глава "Минобороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) утверждает, что украинские военные якобы нанесли ракетный удар по окрестностям Таганрога.

Что говорят украинские официальные лица?

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что попытки оккупантов обвинить Украину в обстрелах Таганрога могут свидетельствовать о подготовке российскими войсками показательных провокаций с использованием мариупольских школ.

По его словам, в школах оккупированного города провели тренировку эвакуации при бомбардировании и приказали учителям срочно подготовится к дистанционному обучению

"Все это вместе с Гиркиным указывает не на панику. Нет. Вернее, не только на панику. Есть большие обещания относительно подготовки очередной показательной провокации с использованием мариупольских школ", — написал он.

Напомним, 12 сентября в Белгородской области прозвучали взрывы. В местных пабликах сообщали, что работает ПВО, однако также есть "прилет". В учебных заведениях, некоторых торговых центрах и на автовокзале Белгорода началась эвакуация.

Ранее, 8 сентября в Белгороде взорвалась ракета, которая была запущена по территории Украины. Сообщалось, что тогда взорвалась подстанция рядом с военкоматом, а случилось это, когда ВС РФ обстреливали Харьков.