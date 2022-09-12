У низці міст Ростовської області чули звуки вибухів, є "приліт", — росЗМІ (відео)

Вибухи чули на території, радіусом 200 кілометрів. Колишній глава "Міноборони ДНР" Ігор Стрєлков стверджує, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару по околицях Таганрога.

У південній частині Росії, у Ростові-на-Дону чули сильні звуки, схожі на вибух. Вони поширилися на територію, радіусом 200 кілометрів. Про це повідомляє ростовське видання 161.RU.

Як пишуть журналісти, у деяких місцях затремтіли огорожі, а після почутих вибухів у місті увімкнулась сигналізація на машинах. Крім того, очевидці розповіли виданню, що в місті Азов є три-чотири осередки займання, видно чорний дим.

Гучний звук вибухів чули мешканці:

Ростова-на-Дону;

Азова;

Таганрога;

Новошахтинська;

Шахт;

Новочеркаська;

Аксая;

Єйська.

Однак у Головному управлінні МНС у Ростовській області стверджують, що вони не мають інформації про вибухи та надзвичайні події в регіоні. Місцева влада також не коментує подію.

У Ростовській області є "приліт" і працює ППО

Журналісти російського медіа Baza повідомляють, що жителі Ростовської області чули сильні вибухи. За даними видання, у Таганрозі працює система протиповітряної оборони, а поряд із селом Чалтир видно чорний дим у результаті "прильоту".

Гіркін заявляє про нібито ракетний удар ЗСУ

Тим часом колишній глава "Міноборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) стверджує, що українські військові нібито завдали ракетного удару по околицях Таганрога.

Що кажуть українські офіційні особи?

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що спроби окупантів звинуватити Україну в обстрілах Таганрога можуть свідчити про підготовку російськими військами показових провокацій з використанням маріупольських шкіл.

За його словами, у школах окупованого міста провели тренування евакуації під час бомбардування та наказали вчителям терміново підготуватися до дистанційного навчання.

"Все це разом із Гіркіним вказує не на паніку. Ні. Точніше, не тільки на паніку. Є великі обіцянки щодо підготовки чергової показової провокації з використанням маріупольських шкіл", — написав він.

Нагадаємо, 12 вересня у Бєлгородській області пролунали вибухи. У місцевих пабліках повідомляли, що працює ППО, проте також є "приліт". У навчальних закладах, деяких торгових центрах та на автовокзалі Бєлгорода розпочалася евакуація.

Раніше, 8 вересня у Бєлгороді вибухнула ракета, яку запустили по території України. Повідомлялося, що тоді вибухнула підстанція поряд із військкоматом, а сталося це, коли ЗС РФ обстрілювали Харків.