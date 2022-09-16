Чому прорахувалася розвідка росіян на Харківщині, – пояснює військовий експерт

За словами полковника запасу Віктора Кевлюка, росіяни використовують сили спеціального призначення в якості піхоти.

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"Якщо говорити про оперативну розвідку, то, швидше за все, вони і досі не мають об'єктивної картини того, що відбувається в операційній зоні. Що стосується тактичної розвідки, то у них там величезна кількість розвідувальних підрозділів спеціального призначення, які вони використовують, як сказав один харківський "класик" "немножко по-дебильному". Коли ви використовуєте спецназ в якості штурмової піхоти – ви ідіоти", – говорить в інтерв'ю Фокусу сказав експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.

Він пояснює: Росія дозволяє собі вкласти у підготовку бійця спецназу величезні кошти – це одиничні люди, вартість навчання яких може сягати до пів мільйона доларів за курс підготовки, а потім використовує цей ресурс як піхоту.

"Ось дивіться як діє загін "KRAKEN" Сил спеціальних операцій ЗСУ. Вони навчені працювати у тилу – автономні, мобільні, вирішують завдання спеціальні розвідки, не воюють, як піхота. У росіян в обороні — 45-а бригада спецпризначення повітряно-десантних військ сиділа в окопах у районі Малої Комишувахи. Там ж десь 2-га бригада спецпризначення з Пскова. Тобто коли всіх розвідників використовують як піхотинців, виникає запитання: хто ж розвідник?", – додає він.

Віктор Кевлюк говорить, що маючи велику кількість інформації навіть на тактичному рівні, її потрібно правильно опрацювати – з цього аналізу потрібно зробити правильні висновки.

"Тобто якщо хтось на тактичному рівні доходить висновку, що противник готує наступ, бо відбулися певні переміщення та зосередження. Все це поступово піднімається нагору, узагальнюється. І на якомусь етапі ця тактична правда стикається з ситуацією, де формується віртуальна реальність для вищого військово-політичного керівництва РФ. Вони 200 днів розповідають: "все йде за планом", "ми майже перемогли". І тут якійсь капітан з забутої Богом бригади повідомляє про якійсь наступ. І ця інформація не вписується у контекст. Простіше сказати капітану – ти не правий, не так оцінив. Тобто навіть правильно зроблена робота внизу може вести до хибних рішень", – додає він

Детальніше читайте у матеріалі Фокусу.