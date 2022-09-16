Почему просчиталась разведка россиян в Харьковской области, – объясняет военный эксперт

По словам полковника запаса Виктора Кевлюка, россияне используют силы специального назначения в качестве пехоты.

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"Если говорить об оперативной разведке, то, скорее всего, они до сих пор не имеют объективной картины происходящего в операционной зоне. Что касается тактической разведки, то у них там огромное количество разведывательных подразделений специального назначения, которые они используют, как сказал один харьковский "классик" "немного по-дебильному". Когда вы используете спецназ в качестве штурмовой пехоты – вы идиоты", – говорит в интервью Фокусу эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

Он объясняет: Россия вкладывает в подготовку бойца спецназа огромные средства – это единичные люди, стоимость обучения которых может достигать полумиллиона долларов за курс подготовки, а затем использует этот ресурс как пехоту.

"Вот смотрите как действует отряд "KRAKEN" Сил специальных операций ВСУ. Они научены работать в тылу – автономные, мобильные, решают задачи специальные разведки, не воюют как пехота. У россиян в обороне – 45-я бригада спецназначения воздушно-десантных войск сидела в окопах в районе Малой Камышевахи. Там же где-то 2-я бригада спецназначения из Пскова. То есть, когда всех разведчиков используют как пехотинцев, возникает вопрос: кто же разведчик?", – добавляет он.

Виктор Кевлюк говорит, что, имея большое количество информации даже на тактическом уровне, ее нужно правильно обработать – из этого анализа нужно сделать правильные выводы.

"То есть, если кто-то на тактическом уровне приходит к выводу, что противник готовит наступление, потому что произошли определенные перемещения и сосредоточения. Все это постепенно поднимается вверх, обобщается. И на каком-то этапе эта тактическая правда сталкивается с ситуацией, где формируется виртуальная реальность высшего военно-политического руководства РФ. Они 200 дней рассказывают: "все идет по плану", "мы почти победили". И здесь какой-то капитан из забытой Богом бригады сообщает о каком-то наступлении. И эта информация не вписывается в контекст. Проще сказать капитану – ты не прав, не так оценил. То есть, даже правильно сделанная работа внизу может вести к ошибочным решениям", – добавляет он.

Подробнее читайте в материале Фокуса.