Як зберегти відвойовані території Харківщини, – військовий експерт

На території РФ є об'єкти, з котрих обстрілюють Харків. Поки ця загроза не буде ліквідована, ракетний терор не припиняться.

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"Позиції, з котрих стріляла ворожа артилерія, знаходилися, якщо я не помиляюсь, у районі селища Уди. Реактивні системи з дальністю стрільби понад 70 км могли і можуть працювати з території РФ. Ракетні ще далі. Авіація діє з аеродромів ще глибше", – констатує в інтерв'ю Фокусу експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.

"Якщо з артилерією ми покінчили суто фізично, знищивши вогневі позиції, відкинувши їх за межі дальності досяжності, реактивні системи можуть бути знищені в порядку контрбатарейної боротьби. Але все те, що має відношення до ракетної зброї – одне з завдань Сил спеціальних операцій. Вони навчені їх шукати та відправляти в останню путь. Думаю, так воно і відбудеться. Це мало травматично з огляду нанесення збитків цивільному середовищу в районах, звідки відбуваються пуски", – додає він.

Що треба робити з аеродромами противника – складно сказати.

"Генерал Бен Ходжес, колишній командувач об’єднаними збройними силами США в Європі, з цього приводу виступав – рекомендує знищити їх зовсім. Нині нам не має чим це зробити. Якщо ми такі рішення отримаємо, суто технологічно, мабуть, так і відбудеться", – говорить полковник.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що Україна направила американським законодавцям перелік із 29 видів зброї та боєприпасів. Як стало відомо журналістам, Київ просить ATACMS, більше ракет Harpoon та дві тисячі боєприпасів для Himars.

Детальніше читайте у матеріалі Фокусу.