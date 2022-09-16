Как сохранить отвоеванные территории Харьковщины, – военный эксперт

На территории РФ есть объекты, с которых обстреливаются Харьков. Пока эта угроза не будет ликвидирована, ракетный террор не прекратится.

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Позиции, с которых стреляла вражеская артиллерия, находились, если я не ошибаюсь, в районе поселка Уды. Реактивные системы с дальностью стрельбы более 70 км могли и могут работать на территории РФ. Ракетные еще дальше. Авиация действует с аэродромов еще глубже", – констатирует в интервью Фокусу эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

Если с артиллерией мы покончили чисто физически, уничтожив огневые позиции, отбросив их за пределы дальности досягаемости, реактивные системы могут быть уничтожены в порядке контрбатарейной борьбы. Но все, что имеет отношение к ракетному оружию – одна из задач Сил специальных операций. Они научены их искать и отправлять в последний путь. Думаю, так оно и произойдет. Это малотравматично из-за нанесения ущерба гражданской среде в районах, откуда происходят запуски", – добавляет он.

Что нужно делать с аэродромами противника – сложно сказать.

"Генерал Бен Ходжес, бывший командующий объединенными вооруженными силами США в Европе, по этому поводу выступал – рекомендует уничтожить их вовсе. Сейчас нам нечем это сделать. Если мы такие решения получим, чисто технологично, пожалуй, так и произойдет", – говорит полковник.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Украина направила американским законодателям список из 29 видов оружия и боеприпасов. Как стало известно журналистам, Киев просит ATACMS, больше ракет Harpoon и две тысячи боеприпасов Himars.

Подробнее читайте в материале Фокуса.