ДБР виявили запасний командний пункт ЗС РФ у Балаклії з боєприпасами та технікою (фото)

Російські окупанти залишили після себе ящики з боєприпасами для танків, мін, гранати та низку інших снарядів. Все це передано ЗСУ.

Related video

Правоохоронці Державного бюро розслідування виявили на околицях звільненої Балаклії запасний командний пункт російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Під час стабілізаційних заходів у Харківській області виявлено запасний командний пункт ЗС РФ з арсеналом боєприпасів та технікою. Організували командний пункт в одному із будинків. У ньому організували повноцінний склад із боєприпасами, які сховали у підвалі. Зазначається, що він був ретельно замаскований.

Під час відпрацювання об'єктових вилучили десятки ящиків із боєприпасами:

для гармат та танків різних калібрів

для мінометів

гранати та метальні порохові заряди

Також у підвалі детективи ДБР виявили запаси їжі, яку окупанти відбирали у місцевих мешканців. Крім цього, виявлено дві БМП із боєкомплектом.

Весь вилучений арсенал передано підрозділам Збройних Сил України.

"Тепер російські снаряди пострілами повернуться до р**истів", — резюмували у ДБР.

Нагадаємо, у Нацполіції повідомили про катівню в Балаклії, в якій окупанти знущалися з українців.