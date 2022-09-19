ГБР обнаружили запасной командный пункт ВС РФ в Балаклее c боеприпасами и техникой (фото)

Российские оккупанты оставили за собой ящики с боеприпасами для танков, мин, гранаты и ряд других снарядов. Все это было передано в ВСУ.

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Правоохранители Государственного бюро расследования обнаружили на окраинах освобожденной Балаклеи запасной командный пункт российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ходе стабилизационных мероприятий в Харьковской области был обнаружен запасной командный пункт ВС РФ с арсеналом боеприпасов и техникой. Организовали командный пункт в одном из домов. В нем организовали полноценный склад с боеприпасами, которые спрятали в подвале. Отмечается, что он был тщательно замаскирован.

Во время отработки объектовых изъяли десятки ящиков с боеприпасами:

для пушек и танков разных калибров

для минометов

гранаты и метательные пороховые заряды

Также в подвале детективы ГБР обнаружили запасы еды, которую оккупанты отбирали у местных жителей. Кроме этого, были обнаружены две БМП с боекомплектом.

Весь изъятый арсенал был передан подразделениям Вооруженных сил Украины.

"Теперь российские снаряда выстрелами вернутся к р**истам", — резюмировали в ГБР.

Напомним, в Нацполиции сообщили о пыточной в Балаклее, в которой оккупанты издевались над украинцами.