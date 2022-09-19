У "ЛНР" співробітника місії ОБСЄ засудили до 13 років ув'язнення за шпигунство, – ЗМІ (відео)

Окупаційний суд Луганська визнав місцевого жителя Дмитра Шабанова винним у тому, що він нібито передавав американським спецслужбам інформацію про пересування військової техніки та особового складу бойовиків.

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Так званий "верховний суд ЛНР" визнав співробітника місії ОБСЄ Дмитра Шабанова винним у "державній зраді" та засудив місцевого мешканця до 13 років ув'язнення. Про це повідомляє російське агентство РБК.

"Судова колегія засудила визнати Шабанова Дмитра Павловича винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 335 Кримінального Кодексу ЛНР, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років", — повідомила "вирок" так звана "суддя".

У чому звинуватили співробітника ОБСЄ у "ЛНР"

Дмитро Шабанов працював помічником безпеки Стахановської передової патрульної бази місії. Окупаційна влада затримала співробітника міжнародної організації у квітні цього року разом із колегою.

Влітку так зване "Міністерство держбезпеки ЛНР" звинуватило чоловіка в тому, що він із серпня 2021 по квітень 2022 року нібито збирав та передавав американським спецслужбам "таємні відомості про пересування військової техніки та особового складу підрозділів народної міліції" на території окупованої Луганської області.

Як вважають бойовики, Шабанова ще у 2016 році нібито завербував "резидент ЦРУ США в Україні" Андрій Лукашенко, який раніше працював у СБУ. Як уточнюється, мешканець Луганської області "пройшов спеціальну підготовку у США". Зібрану інформацію українець мав передавати до США за допомогою смартфона. У відомстві зазначали, що отриману інформацію Шабанов передавав представнику ЦРУ за допомогою смартфона "зі спеціалізованим програмним забезпеченням", яке йому, за версією окупантів, видала Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Реакція ОБСЄ на "суд" у Луганську

15 вересня голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау та Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід засудили так звані "судові процеси" у квазіреспубліці, ініційовані проти співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Відповідна заява опублікована на офіційному сайті організації.

Загалом під вартою у Луганську протягом п'яти місяців утримуються троє місцевих співробітників ОБСЄ.

"Їх утримують у невідомих умовах, що посилює стурбованість їхнім станом, а також завдає їх близьким горе та біль", — прокоментувала Шмід.

Як уточнюється, ОБСЄ вживала і продовжуватиме докладати зусиль і використовувати всі доступні канали "для забезпечення привілеїв та імунітетів чинним та колишнім посадовим особам" організації.

Нагадаємо, моніторингова місія ОБСЄ діяла на окупованих територіях Луганської області протягом кількох років. Після початку російського вторгнення керівництво міжнародної організації закрило місію в Україні.