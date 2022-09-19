В "ЛНР" сотрудника миссии ОБСЕ приговорили к 13 годам заключения за шпионаж, – СМИ (видео)

Оккупационный суд Луганска признал местного жителя Дмитрия Шабанова виновным в том, что он якобы передавал американским спецслужбам информацию о передвижении военной техники и личного состава боевиков.

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Так называемый "верховный суд ЛНР" признал сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова виновным в "государственной измене" и приговорил местного жителям к 13 годам заключения. Об этом сообщает российское агентство РБК.

"Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", – огласила "приговор" так называемая "судья".

В чем обвинили сотрудника ОБСЕ в "ЛНР"

Дмитрий Шабанов работал ассистентом безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии. Оккупационные власти задержали сотрудника международной организации в апреле этого года вместе с коллегой.

Летом так называемое "Министерство госбезопасности ЛНР" обвинило мужчину в том, что он с августа 2021 по апрель 2022 года якобы собирал и передавал американским спецслужбам "секретные сведения о передвижениях военной техники и личного состава подразделений народной милиции" на территории оккупированной Луганской области.

Как считают боевики, Шабанова еще в 2016 году якобы завербовал "резидент ЦРУ США в Украине" Андрей Лукашенко, ранее работавший в СБУ. Как уточняется, житель Луганской области "прошел специальную подготовку в США". Собранную информацию украинец должен был передавать в США с помощью смартфона В ведомстве отмечали, что полученную информацию Шабанов передавал представителю ЦРУ посредством смартфона "со специализированным программным обеспечением", которое ему, по версии оккупантов, выдала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Реакция ОБСЕ на "суд" в Луганске

15 сентября председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид осудили так называемые "судебные процессы" в квазиреспублике, инициированные против сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Всего под стражей в Луганске на протяжении пяти месяцев содержатся трое местных сотрудников ОБСЕ.

"Их удерживают в неизвестных условиях, что усугубляет обеспокоенность их состоянием, а также причиняет их близким горе и боль", — прокомментировала Шмид.

Как уточняется, ОБСЕ предпринимала и будет продолжать прилагать усилия и использовать все доступные каналы "для обеспечения привилегий и иммунитетов действующих и бывших должностных лиц" организации.

Напомним, мониторинговая миссия ОБСЕ действовала на оккупированных территориях Луганской области в течение нескольких лет. После начала российского вторжения руководство международной организации закрыть миссию в Украине.