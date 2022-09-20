"Укроборонпром" разом із країною-членом НАТО будує завод із виробництва боєприпасів

На підприємстві виготовлятимуть снаряди натовських стандартів. У держконцерні зазначили, що вони будують уже друге підприємство.

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Державний концерн "Укроборонпром" будує завод із виробництва боєприпасів спільно з неназваною країною НАТО. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

20 вересня в "Укроборонпромі" провели брифінг, у якому заявили про будівництво заводу з виробництва боєприпасів. Сторони нещодавно підписали угоду про будівництво з однією з країн НАТО. Наразі угода перебуває на стадії реалізації.

У держконцерні заявили, що на заводі виготовлятимуть боєприпаси натовських калібрів. Це буде вже друге виробництво, де робитимуть боєприпаси.

"Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО бути", — заявила речниця Наталія Сад.

Також держконцерн зазначив, що їхні підприємства продовжують допомагати Генштабу укомплектовувати бойові підрозділи технікою. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Укроборонпром" передав ЗСУ техніки й озброєння в 5 разів більше, ніж за весь 2021 рік. Підприємства активно ремонтують озброєння, причому деяке з них ремонтують по 5 разів, після чого вони знову повертаються в дію.

Нагадаємо, ЗСУ затрофеїли високоточні боєприпаси РФ для танків ЗУБК14.

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" і Генштаб розробили програму розвитку дронів, щоб систематизувати виробництво безпілотників.