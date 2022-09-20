"Укроборонпром" вместе со страной-членом НАТО строит завод по производству боеприпасов

На предприятии будут изготавливать снаряды натовских стандартов. В госконцерне отметили, что они строят уже второе подобное предприятие.

Related video

Государственный концерн "Укроборонпром" строит завод по производству боеприпасов совместно с неназванной страной НАТО. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

20 сентября в "Укроборонпроме" провели брифинг, в котором заявили о строительстве завода по производству боеприпасов. Стороны недавно подписали соглашение о строительстве с одной из стран-НАТО. Сейчас соглашение находится на стадии реализации.

В госконцерне заявили, что на заводе будут производить боеприпасы натовских калибров. Это будет уже второе производство, где будут делать боеприпасы.

"Производству боеприпасов по стандартам НАТО быть", — заявила спикер Наталья Сад.

Также госконцерн отметил, что их предприятия продолжают помогать Генштабу укомплектовывать боевые подразделения техникой. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, "Укроборонпром" передал ВСУ техники и вооружения в 5 раз больше, чем за весь 2021 год. Предприятия активно ремонтируют вооружение, при этом некоторые из них ремонтируют по 5 раз, после чего они снова возвращаются в строй.

Напомним, ВСУ затрофеили высокоточные боеприпасы РФ для танков ЗУБК14.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" и Генштаб разработали программу развития дронов, чтобы систематизировать производство беспилотников.