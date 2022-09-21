Організація "референдумів" в окупації — спроба Путіна відреагувати на критику у РФ, — політолог

Політично сенс псевдореферендумів полягає в тому, щоб не лише обґрунтувати часткову мобілізацію, а й заспокоїти російське суспільство, яке не готове до поразки у війні з Україною.

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"Путіну необхідно показати рішучість, що все йде за планом, як він раніше про це говорив. Але після поразок на Харківщині слова необхідно якось підкріпити. Тому з погляду внутрішньої логіки він демонструє рішучість у тому, що він воюватиме. Водночас заявами про часткову мобілізацію та про те, що використання ядерної зброї — це не блеф, він лякає Захід. Він бажає, щоб Захід змусив Київ до переговорів із Москвою", — говорить у коментарі Фокусу політолог Володимир Фесенко.

Він звертає увагу на заяви політиків, які сказано під час засідання Генасамблеї ООН.

"Ніхто з цивілізованих країн не визнаватиме референдум. Навіть Ердоган (президент Туреччини, — ред.) заявив, що не визнає такі референдуми. Китай і навіть Білорусь свого часу не визнали анексію Криму, — продовжує Фесенко. — І Шольц (канцлер Німеччини, — ред.) вже заявив, що ні про який мир на російських умовах не може бути й мови. У цьому сенсі Путін спробує закріпитися в тих межах, які вони вже контролюють. Не просто окупувати, а й зафіксувати їхнє приєднання до Росії. Він вважає, що це зупинить наступ українських Збройних сил. Але ні. Наступ триває, бо ніхто не визнає ці території російськими".

Детальніше читайте у матеріалі Фокусу.