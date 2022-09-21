Организация "референдумов" в оккупации – попытка Путина отреагировать на критику в РФ, – политолог

Политически смысл псевдореферендумов состоит в том, чтобы не только обосновать частичную мобилизацию, но и успокоить российское общество, которое не готово к поражению в войне с Украиной.

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"Путину необходимо показать решимость, что все идет по плану, как он ранее об этом говорил. Но после поражений на Харьковщине слова необходимо как-то подкрепить. Поэтому с точки зрения внутренней логики он демонстрирует решительность в том, что он будет воевать. Одновременно заявлениями о частичной мобилизации и о том, что использование ядерного оружия — это не блеф, он пугает Запад. Он желает, чтобы Запад принудил Киев к переговорам с Москвой", – говорит в комментарии Фокусу политолог Владимир Фесенко.

Он обращает внимание на заявления политиков, которые произнесены во время заседания Генассамблеи ООН.

"Никто из цивилизованных стран признавать референдум не будет. Даже Эрдоган (президент Турции, – ред.) заявил, что не признает такие референдумы. Китай и даже Беларусь в свое время не признали аннексию Крыма, – продолжает Фесенко. – И Шольц (канцлер Германии, – ред.) уже заявил, что ни о каком мире на российских условиях не может быть и речи. В этом смысле Путин попытается закрепиться в тех пределах, которые они уже контролируют. Не просто оккупировать, но и зафиксировать их присоединение к России. Он считает, что это остановит наступление украинских вооруженных сил. Но нет. Наступление продолжается, потому что никто не признает эти территории русскими".

Подробнее читайте в материале Фокуса.