Для армії годиться: в РФ мобілізували сліпого на одне око хірурга з онкологією

Віктор Дячок очолив взвод і вже за два тижні вирушить на війну в Україну для організації медсанчастини. Його взяли незважаючи на низку хвороб, включаючи гіпертонію, вікову глухоту та рак шкіри.

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У російському Асбесті, що у Свердловській області мобілізували 59-річного Віктора Дячка з астигматизмом та раком шкіри. Про це повідомляє "Нова газета. Європа".

Житель Асбеста отримав повістку 22 вересня, того ж дня його звільнили з роботи. 23 вересня його відправили на військові збори до селища Елань у Волгоградській області. Хірург очолив взвод, оскільки він має звання старшого лейтенанта медслужби в запасі.

Віктор Дячок був завідувачем хірургічного відділення місцевої міськлікарні. Донька Поліна каже, що, прибувши у військкомат, її батько розраховував на медичну комісію.

"Вранці він приїхав у військкомат, сподіваючись на медкомісію, бо у тата рак шкіри першої стадії, сечокам'яна хвороба, не бачить одне око повністю, без окулярів він не бачить взагалі нічого, у нього астигматизм, гіпертонічна хвороба, вікова глухота", — розповіла Поліна.

У підпорядкуванні Дячка виявилося близько 19 осіб. За два тижні їх відправлять на окуповані українські території для створення там медсанчастини. При цьому доньці не вдалося ні з ким зв'язатися із військкомату. Журналісти також не змогли це зробити. На гарячій лінії Поліні сказали, що її батька не мали мобілізувати і вони записали його дані. На цьому все закінчилося.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що в РФ мобілізували 63-річного підполковника з діабетом та ішемією мозку. Хвороби та вік не стали перешкодою для військкомату.

Також повідомлялося, що на війну в Україну відправляють п'яних росіян, які влаштовують бійки у військкоматах.