Для армии годится: в РФ мобилизовали слепого на один глаз хирурга с онкологией

Виктор Дьячок возглавил взвод и уже через две недели отправится на войну в Украину для организации медсанчасти. Его взяли несмотря на ряд болезней, включая гипертонию, возрастную глухоту и рак кожи.

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В российском Асбесте, что в Свердловской области мобилизовали 59-летнего Виктора Дьячока с астигматизмом и раком кожи. Об этом сообщает "Новая газета. Европа".

Житель Асбеста получил повестку 22 сентября, в тот же день его уволили с работы. 23 сентября его отправили на военные сборы в поселок Елань в Волгоградской области. Хирург возглавил взвод так как он имеет звание старшего лейтенанта медслужбы в запасе.

Виктор Дьячок был заведующим хирургическим отделением местной горбольницы. Дочь Полина говорит, что прибыв в военкомат, ее отец рассчитывал на медицинскую комиссию.

"Утром он приехал в военкомат, надеясь на медкомиссию, потому что у папы рак кожи первой стадии, мочекаменная болезнь, не видит один глаз полностью, без очков он не видит вообще ничего, у него астигматизм, гипертоническая болезнь, возрастная глухота", — рассказала Полина.

В подчинении Дьячока оказалось около 19 человек. Через две недели их отправят на оккупированные украинские территории для создания там медсанчасти. При этом дочери не удалось ни с кем связаться из военкомата. Журналисты также не смогли этого сделать. На горячей линии Полине сказали, что ее отца не должны были мобилизовать и они записали его данные. На этом все и закончилось.

Напомним, в СМИ сообщали, что в РФ мобилизовали 63-летнего подполковника с диабетом и ишемией мозга. Болезни и возраст не стали препятствием для военкомата.

Также сообщалось, что на войну в Украину отправляют пьяных россиян, которые устраивают драки в военкоматах.