"Варіант для рабів": у Зеленського показали, як росіяни калічать себе, щоб не потрапити на війну

Глава Офісу президента Андрій Єрмак показав відео, на якому росіянин на прохання товариша ламає тому руку. У такий спосіб постраждалий сподівається уникнути мобілізації.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео, на якому показано, як росіяни завдають собі каліцтва, щоб уникнути мобілізації та попадання на фронт в Україну. Відповідний пост представник української влади опублікував у своєму телеграм-каналі у четвер, 29 вересня.

На кадрах можна побачити, як один чоловік, імовірно, на прохання іншого, ламає тому руку, з розмаху вдаривши по ній великим молотком. Потім до потерпілого підходять дві жінки, ймовірно, родички, щоби оцінити пошкодження.

Увага, відео містить сцени насильства та ненормативну лексику, 18+

Глава Офісу президента, коментуючи відео, заявив, що ефективніше боротися проти мобілізації росіяни могли б, виходячи на протести в РФ, проте, за його словами, "цей варіант не для рабів".

Нагадаємо, 26 вересня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що росіяни, яких мобілізували, активно намагаються зв'язатися з Києвом — вони дзвонять на спеціальну гарячу лінію, питаючи, як здатися в полон Збройним силам України.

Раніше ми писали про те, як жителі Дагестану, за даними російських телеграм-каналів, домоглися призупинення мобілізації на території регіону — жителі російської республіки активно протестували проти відповідного рішення президента РФ Володимира Путіна.