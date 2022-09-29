"Вариант для рабов": у Зеленского показали, как россияне калечат себя, чтобы не попасть на войну

Глава Офиса президента Андрей Ермак показал видео, на котором россиянин по просьбе товарища ломает тому руку. Таким образом пострадавший надеется избежать мобилизации.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео, на котором показано, как россияне наносят себе увечия, чтобы избежать мобилизации и попадания на фронт в Украину. Соответствующий пост представитель украинских властей опубликовал в своем телеграм-канале в четверг, 29 сентября.

На кадрах можно увидеть, как один мужчина, вероятно, по просьбе другого, ломает тому руку, с размаху ударив по ней большим молотком. Затем к пострадавшему подходят две женщины, предположительно, родственницы, чтобы оценить повреждения.

Внимание, видео содержит сцены насилия и ненормативную лексику, 18+

Глава Офиса президента, комментируя видео, заявил, что эффективнее бороться против мобилизации россияне могли бы, выходя на протесты в РФ, однако, по его словам, "этот вариант не для рабов".

Напомним, 26 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что россияне, которых мобилизовали, активно пытаются связаться с Киевом — они звонят на специальную горячую линию, спрашивая о том, как сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

Ранее мы писали о том, как жители Дагестана, по данным российских телеграм-каналов, добились приостановки мобилизации на территории региона — жители российской республики активно протестовали против соответствующего решения президента РФ Владимира Путина.