"Піду у військкомат": боксер та депутат Держдуми Микола Валуєв отримав повістку (відео)

Колишній спортсмен назвав оголошену Путіним мобілізацію важливим рішенням, визнавши, що російської контрактної армії для продовження війни в Україні вже не вистачає.

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Депутат Державної думи РФ, колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Микола Валуєв отримав повістку у військкомат на тлі оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним мобілізації по всій країні. Про це російський парламентарій заявив у коментарі журналістам у четвер, 29 вересня.

"По-моєму, всім прийшли... Мені теж прийшла повістка. Звичайно, я зараз у військкомат поїду... Мої колеги молодці, вони це зробили, на військовий облік хтось став у Державній думі, вони отримали повістку тут, а мені треба поїхати додому. Наступного тижня я поїду обов'язково і прийду до військкомату", — сказав російський депутат.

Член прокремлівської "Єдиної Росії" назвав мобілізацію, оголошену президентом РФ Володимиром Путіним, "дуже важливим рішенням для країни", оскільки лінія фронту в Україні "досить протяжна", а контрактної російської армії для дій уздовж неї "бракує".

Також ЗМІ опублікували фотографію повістки, врученої Валуєву. Згідно з нею, військова спеціальність колишнього спортсмена — 906, "Рятувальник".

[ + – ] Повістка Валуєва

Минулого тижня секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак повідомив, що четверо депутатів Держдуми попросилися на фронт. Серед них був Віталій Мілонов.

Микола Валуєв — депутат Державної думи РФ останніх двох скликань, перший заступник голови комітету ДД з туризму та розвитку туристичної інфраструктури з 13 жовтня 2021 року. Під час спортивної кар'єри виступав у важкій ваговій категорії. Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBA (2005-2007, 2009), тимчасовий чемпіон світу у важкій вазі за версією WBA (2008-2009).

Нагадаємо, у 2019 році російські ЗМІ повідомляли, що у Валуєва діагностували пухлину мозку.

У розмові з російськими журналістами військовослужбовці та найманці РФ поділилися думкою, що мобілізація не допоможе Росії змінити ситуацію на фронті на свою користь.