"Вони там усі загинуть": росіяни, які побували на війні про мобілізованих

300 тисяч мобілізованих з боку РФ не змінять ситуацію на фронті та ризикують просто загинути, оскільки серйозної військової підготовки з ними не проводять, вважають опитані ЗМІ російські військові.

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Опитані журналістами російські військові, які брали участь у повномасштабній війні проти України, не вірять, що мобілізація, оголошена президентом РФ Володимиром Путіним, допоможе змінити ситуацію на фронті. Про це йдеться у матеріалі російського видання "Медуза".

За словами російського контрактника Кирила, мобілізовані "якщо чесно, всі там загинуть, покалічаться і загинуть". Співрозмовник журналістів зазначив, що сам, хоч і служив упродовж тривалого часу, виявився не готовим до війни.

"Втрати будуть величезні. Як ці 300 тисяч людей з автоматами зможуть на щось там вплинути? Це ж натовп, ненавчений натовп... Усі розуміють, що від мобілізації толку немає", — цитує видання російського військового.

Герой матеріалу поділився, що в межах мобілізації в армію призвали його товариша, котрий все життя пропрацював у шахті.

"Коли він мені сказав, що його мобілізували, у мене мозок відключився відразу. Забрали й інших знайомих: деякі все життя пастухами були, отари пасли. Вони не пам'ятають, як з автомата стріляти!" — дивується співрозмовник ЗМІ.

Найманець приватної військової компанії "Редут", представлений Анатолієм, розповів журналістам, що йому днями прийшла повістка, проте він "послав військкома на три літери".

"Якщо ми, професіонали, люлей там вихоплювали, то (мобілізовані) куди? У кращому разі залишаться в резерві. У гіршому — загинуть смертю хоробрих. Ці айтішники тощо — м'ясо — ну що вони зроблять? Нічого не поміняють і не вирішать", — розповів виданню російський боєць.

Інший найманець, названий у матеріалі Тимуром, висловив думку, що "ці 300 тисяч спартанців-обриг*нців помруть першими" після попадання на фронт. Співрозмовник видання уточнив, що справжня проблема у російській армії полягає не в мобілізації, а в тому, що професійним військовим не платять зарплату в обіцяному обсязі.

"Організуйте ви нормальні поставки екіпи та нормальні зарплати! Людина отримує 0,5 (мільйона рублів) на карту — і людина пре так, що її *** зупиниш", — розповів він.

Зі свого боку, контрактник російської армії Чингіз констатував, що Кремлю довелося оголосити мобілізацію через те, що професійні війська РФ розбиті.

"Призивають усіх підряд. Багато хто цього не розуміє, але це так і є: кадрову армію за ці пів року знищили — і зараз призивають уже резерв. Це просто натовп, яким видали форму. Причому стару — якихось нульових років. І на що вони там вплинуть? Тільки загинуть дарма", — розповів військовослужбовець Збройних сил РФ.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в армію призвуть 300 тисяч осіб з-поміж резервістів.

На тлі мобілізації росіяни підпалюють будівлі військкоматів, розстрілюють причетних до відбору громадян на війну проти України та розбивають табори на кордонах із сусідніми країнами, очікуючи на можливість виїхати за межі РФ.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі повідомили, що після проведення мобілізації Путін планує захопити Харків та Одесу.