"Они там все погибнут": побывавшие на войне россияне о мобилизированных

300 тысяч мобилизованных со стороны РФ не изменят ситуацию на фронте и рискуют просто погибнуть, так как серьезной военной подготовки с ними не проводят, считают опрошенные СМИ российские военные.

Related video

Опрошенные журналистами российские военные, участвовавшие в полномасштабной войне против Украины, не верят, что мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, поможет изменить ситуацию на фронте. Об этом говорится в материале российского издания "Медуза".

По словам российского контрактника Кирилла, мобилизованные "если честно, все там погибнут, искалечатся и погибнут". Собеседник журналистов указал, что сам, хоть и служил на протяжении долгого времени, оказался не готов к войне.

"Потери будут огромные. Как эти 300 тысяч человек с автоматами смогут на что-то там повлиять? Это же толпа, необученная толпа… Все понимают, что от мобилизации толку нет", — цитирует издание российского военного.

Герой материала поделился, что в рамках мобилизации в армию призвали его товарища, который всю жизнь проработал в шахте.

"Когда он мне сказал, что его мобилизовали, у меня мозг отключился сразу. Забрали и других знакомых: некоторые всю жизнь пастухами были, отары пасли. Они не помнят, как из автомата стрелять!" — недоумевает собеседник СМИ.

Наемник частной военной компании "Редут", представленный Анатолием, рассказал журналистам, что ему на днях пришла повестка, однако он "послал военкома на три буквы".

"Если мы, профессионалы, люлей там выхватывали, то (мобилизованные) куда? В лучшем случае останутся в резерве. В худшем — погибнут смертью храбрых. Эти айтишники и тому подобное мясо — ну что они сделают? Ничего не поменяют и не решат", — рассказал изданию российский боец.

Другой наемник, названный в материале Тимуром, выразил мнение, что "эти 300 тысяч спартанцев-обрыг*нцев умрут первыми" после попадания на фронт. Собеседник издания уточнил, что настоящая проблема в российской армии заключается не в мобилизации, а в том, что профессиональным военным не платят зарплату в обещанном ранее объеме.

"Организуйте вы нормальные поставки экипы и нормальные зарплаты! Человек получает 0,5 (миллиона рублей) на карту — и человек прет так, что его *** остановишь", — рассказал он.

В свою очередь контрактник российской армии Чингиз констатировал, что Кремлю пришлось объявить мобилизацию из-за того, что профессиональные войска РФ разбиты.

"Призывают всех подряд. Многие этого не понимают, но это так и есть: кадровую армию за эти полгода уничтожили — и сейчас призывают уже резерв. Это просто толпа людей, которым выдали форму. Причем старую — каких-то нулевых годов. И на что они там повлияют? Только погибнут зря", — рассказал военнослужащий Вооруженных сил РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч человек из числа резервистов.

На фоне мобилизации россияне поджигают здания военкоматов, расстреливают причастных к отбору граждан на войну против Украины и разбивают лагеря на границах с соседними странами, ожидая возможности выехать за пределы РФ.

Западные СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что после проведения мобилизации Путин планирует захватить Харьков и Одессу.