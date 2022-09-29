"Пойду в военкомат": боксер и депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку (видео)

Бывший спортсмен назвал объявленную Путиным мобилизацию важным решением, признав, что российской контрактной армии для продолжения войны в Украине уже не хватает.

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Депутат Государственной думы РФ, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев получил повестку в военкомат на фоне объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации по всей стране. Об этом российский парламентарий заявил в комментарии журналистам в четверг, 29 сентября.

"По-моему, всем пришли… Мне тоже пришла повестка. Конечно, я сейчас в военкомат поеду… Мои коллеги молодцы, они это сделали, на воинский учет кто встал в Государственной думе, они получили повестку здесь, а мне надо поехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно и явлюсь в военкомат", — сказал российский депутат.

Член прокремлевской "Единой России" назвал мобилизацию, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным, "очень важным решением для страны", так как линия фронта в Украине "достаточно протяженная", а контрактной российской армии для действий вдоль нее "не хватает".

Также СМИ опубликовали фотографию повестки, врученной Валуеву. Согласно ней, военная специальность бывшего спортсмена — 906, "Спасатель".

[ + – ] Повестка Валуева

На прошлой неделе секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что четверо депутатов Госдумы попросились на фронт. В их числе был Виталий Милонов.

Николай Валуев — депутат Государственной думы РФ последних двух созывов, первый заместитель председателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры с 13 октября 2021 года. Во время спортивной карьеры выступал в тяжелой весовой категории. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009), временный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2008—2009).

Напомним, в 2019 году российские СМИ сообщали, что у Валуева диагностировали опухоль мозга.

В разговоре с российскими журналистами военнослужащие и наемники РФ поделились мнением, что мобилизация не поможет России изменить ситуацию на фронте в свою пользу.