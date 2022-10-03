Нацгвардійці використовують рідкісну модифікацію БТР-3Е у боях з окупантами (відео)

БТР-3Е оснащується відмінним від базової версії БТР-3 бойовим модулем "Штурм-М". Як зброю, встановлено 30-мм гармату, автоматичний гранатомет, кулемет та дві пускові для ПТРК "Бар'єр".

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4-ту бригаду швидкого реагування Національної гвардії використовують у боях БТР-3Е, яких на озброєнні є до 10 одиниць. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

На відео потрапили бійці з 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії, які взяли на буксир російську БМП-2, ймовірно, із 4-ї Кантемирівської танкової дивізії. Ролик знято на Донеччині.

Як пише Defense Express, БТР-3Е активно використовують бійці від початку повномасштабного вторгнення. Перші повідомлення про використання бронетранспортера з'явилися у квітні також на Донеччині.

[ + – ] БТР-3Е на параді незалежності

БТР-3 — це розробка Харківського конструкторського бюро з машинобудування. Розробка машини розпочалася у 2000-х роках для участі у конкурсі на постачання БТР до ОАЕ. Розробку завершили 2002 року. Версія БТР-3Е відрізняється від базового БТР-3 бойовим модулем. На 3Е встановлено модуль "Штурм-М". Він складається з 30-мм автоматичного знаряддя 3ТМ-1, автоматичного гранатомета КБА-117, 7,62 мм кулемета КТ-7,62 та двома пусковими для ПТРК "Бар'єр".

На озброєнні української армії перебуває менш як десять БТР-3Є.

Нагадаємо, БТР-3 прийняли на озброєння української армії у 2015 році. Водночас було замовлення на їх виробництво для потреб ЗСУ.

Раніше в бою помітили БТР-4МВ1 — унікальна модифікація, яка створювалася з урахуванням боїв на Донбасі.