Нацгвардейцы используют редкую модификацию БТР-3Е в боях с оккупантами (видео)

БТР-3Е оснащается отличным от базовой версии БТР-3 боевым модулем "Штурм-М". В качестве вооружения установлена 30-мм пушка, автоматический гранатомет, пулемет и две пусковых для ПТРК "Барьер".

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4-я бригада быстрого реагирования Национальной гвардии используют в боях БТР-3Е, которых на вооружении есть до 10 единиц. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

На видео попали бойцы из 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии, которые взяли на буксир российскую БМП-2, вероятно, из 4-й Кантемировской танковой дивизии. Ролик был снят в Донецкой области.

Как пишет Defense Express, БТР-3Е активно используется бойцами с начала полномасштабного вторжения. Первые сообщения об использовании бронетранспортера появились в апреле также в Донецкой области.

[ + – ] БТР-3Е на параде независимости

БТР-3 — это разработка Харьковского конструкторского бюро по машиностроению. Разработка машины началась в 2000-х годах для участия в конкурсе на поставки БТР в ОАЭ. Разработку завершили в 2002 году. Версия БТР-3Е отличается от базового БТР-3 боевым модулем. На 3Е установлен модуль "Штурм-М". Он состоит из 30-мм автоматического орудия 3ТМ-1, автоматического гранатомета КБА-117, 7,62 мм пулемета КТ-7,62 и двумя пусковыми для ПТРК "Барьер".

На вооружении украинской армии находится меньше десяти БТР-3Е.

Напомним, БТР-3 приняли на вооружение украинской армии в 2015 году. Одновременно с этим был заказ на их производство для нужд ВСУ.

Ранее в бою был замеченный БТР-4МВ1 — это уникальная модификация, которая создавалась с учетом боев на Донбассе.