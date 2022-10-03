Білорусь може ще більше вплутатися у війну в Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, білоруські фахівці ремонтують російську військову техніку, а інструктори можуть навчати мобілізованих із Росії. Під личиною спільних центрів підготовки фахівців ВПС та ППО Росія просто розширює свою військову присутність у Білорусі.

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Режим білоруського президента Олександра Лукашенка буде ще більше залучений у війну в Україні. Найближчим часом варто очікувати на більшу кількість ракетних ударів російських військ із території РБ. Такого висновку дійшли білоруські журналісти з видання Motolko.

Автори публікації перерахували можливі сценарії подальшого розвитку подій.

У Білорусі формується ударне угруповання для ще однієї спроби вторгнення в Україну

Дослідники вказують на те, що вторгненню російських військ із території Білорусі передували спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022". Угруповання ЗС РФ, сформоване для атак на київському напрямку, складалося з 15-30 тисяч військових.

ЗС РФ знадобився майже місяць, для перекидання військ у Білорусь, висування їх бойові позиції тощо. Але зараз перекидання значної кількості військ РФ у сусідню країну не залишиться непоміченим, а щоб досягти успіху ударне угруповання ЗС РФ має перевищувати лютневе за чисельністю.

[ + – ] Військові навчання у Білорусі перед вторгненням в Україну

Мобілізованих у Росії перекинуть у Білорусь

З наступного року штат російських військ має налічувати понад два мільйони людей, з них 1 150 628 — це військовослужбовці, решта — цивільні. Сухопутні війська найчисленніші — приблизно 280 тисяч, ПДВ — майже 45 тис.

Оголошена в РФ мобілізація офіційно передбачає призов не менше 300 тисяч осіб із запасу (багато експертів вважають, що ця цифра буде значно більшою). Тобто чисельність мобілізованих перевищить чисельність і Сухопутних військ, і ПДВ.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в межах часткової мобілізації призвуть 300 тис. резервістів, хоча деякі оглядачі припускають, що їх буде значно більше.

Щоб навчити сотні тисяч мобілізованих, знадобляться тисячі інструкторів, робота навчальних центрів, полігонів тощо. Тому їх можуть перемістити в сусідню країну для підготовки. Ба більше, як інструктори можуть використовуватися і військовослужбовці ЗС РБ.

У жовтні минулого року в Білорусі з'явилися два спільні білорусько-російські "навчальні центри" підготовки фахівців ВПС та ППО. Але експерти вважають, що під личиною навчань Росія просто розширює свою військову присутність у Білорусі.

Лукашенко оголосить мобілізацію в Білорусі, щоб допомогти військам РФ

Білоруські війська не беруть участі у війні в Україні. Дослідники вважають дуже малоймовірним, що в Білорусі оголосять мобілізацію, переважно через низьку підтримку такої ідеї серед населення і війни в Україні загалом. Але очікується більше військових навчань, тому Україні доведеться тримати частину сил і техніки біля північного кордону, тим самим послаблюючи підрозділи на інших напрямках. Можливо, щодо цього є домовленості між Путіним і Лукашенком.

Лукашенко може постачати російські війська

За непідтвердженими даними, білоруські підприємства могли прийняти замовлення на пошиття військової форми для російських військ. У такому разі Лукашенко міг би трохи заробити на військових постачаннях.

Є й непідтверджена інформація про те, що фахівці ВАТ "Пеленг", Мінського заводу колісних тягачів та КБ "Беспілотні вертольоти" ремонтували російську техніку.

До того ж, білоруське керівництво може знімати техніку зі зберігання та передавати її російським військам.

Територія РБ — майданчик для ракетних ударів по Україні

Територія Білорусі активно використовується російськими військами для ракетних ударів по Україні. З кінця лютого з території Білорусі в Україну було запущено понад 700 ракет.

Очікується, що надалі ЗС РФ розширить таку практику.

Міноборони США повідомили, що динаміка на полі бою у Херсонській області змінюється. Успіх ЗСУ досягається за рахунок навичок українських бійців і стратегічного застосування західних озброєнь, таких як HIMARS.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній глава ЦРУ Девід Петреус вважає помилки Путіна на полі бою в Україні незворотними.